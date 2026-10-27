早起疑！河口湖命案死者赴日前改受益人 仍有2千萬保單受益人還是丈夫

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案，同團女子楊閔涵涉嫌行凶在日被捕，井女丈夫李姓男子涉教唆殺妻，在台被檢警拘提聲押禁見獲准。警方查出，李替妻子投保共3千萬元，井女出國前將其中1份保單受益人從丈夫改為母親，但尚未變更另1份保單便遇害。

據調查，38歲井雲蓉的父親是空勤總隊長井延淵，不過父母離異多年，她跟隨母親長大，休息一陣子沒有工作，今年5月上網瀏覽後應徵上李姓男子的助理，7月閃電結婚。

李分別向三商美邦人壽保險、台灣人壽保險公司，替妻子投保1千萬、2千萬元的意外身故險，後來透過可樂旅遊旅行社，安排妻子赴日本旅遊；井女早已起疑，出國前將1千萬元保單的受益人，從丈夫變更為母親，但尚未變更2千萬元保單，受益人仍是丈夫。

井女本月17日隨旅行團搭機赴日本，楊閔涵當天稍晚自行搭機前往，在當地與旅行團會合，為何未隨團搭乘同一班機，警方正在釐清。

據了解，井女擔心丈夫對她不利，上月向鏡週刊諮詢，也曾向親友透露此事。命案發生後，井女的一名男性友人聯絡不上她，聯繫鏡週刊記者，鏡週刊本月21日提供情資給刑事局，警方製作該記者及友人的證人筆錄，並聯繫數名井女親友了解，均有懷疑「殺人詐保」的類似內容。

警方調查，井女本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕楊女，查扣一把菜刀。李赴日本處理後事，24日搭機返台在高雄小港機場被警方拘提，檢方依殺人等罪嫌25日聲押禁見，法院26日裁准。