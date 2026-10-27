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河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

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河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆返台告網友

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
台南地檢署查出，井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。圖／檢方提供
台南地檢署查出，井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。圖／檢方提供

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案，同團女子楊閔涵涉嫌行凶在日被捕，井女丈夫李姓男子涉為詐領保險金教唆殺妻，在台被檢警拘提聲押禁見獲准。警方查出，李專挑女助理，楊女也擔任其助理，不排除他買凶殺人。

據調查，29歲李姓男子自稱經營多家公司，投資股票、黃金、不動產及經營水產、茶葉事業，上網張貼應徵助理廣告，曾被提告妨害性自主、詐欺、侵占、傷害等罪；警方懷疑他營造「多金小開」形象，專挑女助理，後續發生感情或金錢等糾紛。

28歲楊閔涵沒有穩定工作，曾被查獲因缺錢提供人頭帳戶給詐騙集團使用，今年9月應徵上李的助理。

命案發生隔天，李與井女母親搭機飛往日本處理後事，李向我駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官透露，上網發現有網友懷疑他涉案，他返台要找律師研究提告。

警方觀察，李全程情緒平靜，看不出哀傷，有違常情，不排除前往日本處理後事時，順便打探警方偵辦情形。

警方調查，38歲井女本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕楊女，查扣一把菜刀。李赴日本處理後事，24日搭機返台在高雄小港機場被警方拘提，檢方依殺人等罪嫌25日聲押禁見，法院26日裁准。

河口湖命案 日本 刑事局

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