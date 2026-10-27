聽新聞
0:00 / 0:00
河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆返台告網友
台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案，同團女子楊閔涵涉嫌行凶在日被捕，井女丈夫李姓男子涉為詐領保險金教唆殺妻，在台被檢警拘提聲押禁見獲准。警方查出，李專挑女助理，楊女也擔任其助理，不排除他買凶殺人。
據調查，29歲李姓男子自稱經營多家公司，投資股票、黃金、不動產及經營水產、茶葉事業，上網張貼應徵助理廣告，曾被提告妨害性自主、詐欺、侵占、傷害等罪；警方懷疑他營造「多金小開」形象，專挑女助理，後續發生感情或金錢等糾紛。
28歲楊閔涵沒有穩定工作，曾被查獲因缺錢提供人頭帳戶給詐騙集團使用，今年9月應徵上李的助理。
命案發生隔天，李與井女母親搭機飛往日本處理後事，李向我駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官透露，上網發現有網友懷疑他涉案，他返台要找律師研究提告。
警方觀察，李全程情緒平靜，看不出哀傷，有違常情，不排除前往日本處理後事時，順便打探警方偵辦情形。
警方調查，38歲井女本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕楊女，查扣一把菜刀。李赴日本處理後事，24日搭機返台在高雄小港機場被警方拘提，檢方依殺人等罪嫌25日聲押禁見，法院26日裁准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。