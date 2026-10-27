快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

河口湖疑似詐保案件 保險公司怎麼防？投保、理賠雙重把關

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
河口湖疑似詐保案件，保險業者指出，目前主要透過投保核保及理賠調查雙重把關。井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，26日被依共同殺人等罪聲押禁見。圖／檢方提供
河口湖疑似詐保案件，保險業者指出，目前主要透過投保核保及理賠調查雙重把關。井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，26日被依共同殺人等罪聲押禁見。圖／檢方提供

保險公司究竟如何防範詐保案件？保險業者指出，針對醫療險、意外險等商品，目前主要透過投保核保及理賠調查雙重把關，包括短期密集投保、高額保單及異常出險紀錄，都是保險公司關注的重點，必要時也會啟動專案調查。

保險業者表示，在投保階段，保險公司可透過保險業通報作業資訊系統，查詢保戶在其他公司的相關投保資料，包括保險種類及保額等。如果發現保戶短期內向多家公司投保高額意外險，或累計保額與其經濟能力明顯不符，就可能進一步審查。不過，投保張數較多並不代表涉及詐保，仍須個案判斷。

至於理賠階段，則是防堵詐保的重要關卡。保險公司會比對事故經過、診斷證明及醫療紀錄，確認傷病情況與申請的保險給付是否相符。若短期內反覆發生意外，或事故經過與傷勢出現矛盾，就可能被列為進一步調查的對象。

其中，醫療險主要確認治療及住院的醫療必要性，意外險則著重事故原因及傷害與事故間的關聯性，必要時也會進一步查核相關證據。

依現行保險詐欺風險管理規範，保險公司對疑似詐保案件應建立調查及通報程序，若掌握具體不法事證，除依契約及法律規定處理理賠，也可能通報相關單位或移送檢警偵辦。

圖／AI生成
圖／AI生成

理賠 保險 醫療險 河口湖命案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思816》為退休後醫療支出風險而準備的保險，該怎麼買？

河口湖命案疑雲 回顧台灣史上5大詐保案 南迴搞軌、醃頭殺妹震驚社會

台女魂斷河口湖…小9歲夫疑涉詐保謀害 一手安排2次獨旅、與凶嫌聯絡密切

河口湖命案是女員工殺老闆娘！今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

相關新聞

河口湖命案是女員工殺老闆娘！今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

河口湖命案疑雲 回顧台灣史上5大詐保案 南迴搞軌、醃頭殺妹震驚社會

日本河口湖命案，死者井雲蓉在日本旅遊期間遭殺害。她的李姓丈夫涉嫌詐領保險金教唆殺人，檢方聲押獲准。而國內過去也發生過多起重大詐領保險金案，案情曲折離奇，震驚社會。

河口湖命案女嫌出發前臨時報名？ 旅行社回應了

38歲台南市女子井雲蓉17日跟團赴日旅遊，19日被發現陳屍河口湖附近旅館房內，日本警方當場逮捕同團27歲台灣女子楊閔涵。據報導指出，楊女原不符合入團資格，導遊起初拒絕她入團，後來又同意。對此，可樂旅遊表示，楊女是因出發當日忘帶護照，未能搭原班機，並非臨時報名。

河口湖命案井女曾任精神科護理師月薪不到3萬？ 護理師全聯會回應了

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊，卻被發現陳屍河口湖旅館，命案引發社會關注。媒體報導，井女生前曾透露，原本在某精神病院當護理師，月薪竟不到3萬元。中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，「除非不是全職工作，否則薪資不應這麼低。」

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

河口湖台女割頸命案…夫抱骨灰罈搭機返台被拘提 涉詐保千萬跨海殺妻

台灣女子井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕同團女子楊閔涵，查扣一把菜刀。刑事局追查，井女丈夫李姓男子涉嫌為詐領上千萬元保險指使殺妻，24日拘提李依殺人等罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。