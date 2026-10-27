聽新聞
0:00 / 0:00
河口湖疑似詐保案件 保險公司怎麼防？投保、理賠雙重把關
保險公司究竟如何防範詐保案件？保險業者指出，針對醫療險、意外險等商品，目前主要透過投保核保及理賠調查雙重把關，包括短期密集投保、高額保單及異常出險紀錄，都是保險公司關注的重點，必要時也會啟動專案調查。
保險業者表示，在投保階段，保險公司可透過保險業通報作業資訊系統，查詢保戶在其他公司的相關投保資料，包括保險種類及保額等。如果發現保戶短期內向多家公司投保高額意外險，或累計保額與其經濟能力明顯不符，就可能進一步審查。不過，投保張數較多並不代表涉及詐保，仍須個案判斷。
至於理賠階段，則是防堵詐保的重要關卡。保險公司會比對事故經過、診斷證明及醫療紀錄，確認傷病情況與申請的保險給付是否相符。若短期內反覆發生意外，或事故經過與傷勢出現矛盾，就可能被列為進一步調查的對象。
其中，醫療險主要確認治療及住院的醫療必要性，意外險則著重事故原因及傷害與事故間的關聯性，必要時也會進一步查核相關證據。
依現行保險詐欺風險管理規範，保險公司對疑似詐保案件應建立調查及通報程序，若掌握具體不法事證，除依契約及法律規定處理理賠，也可能通報相關單位或移送檢警偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。