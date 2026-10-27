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河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

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河口湖命案是女員工殺老闆娘！今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
李姓男子在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案。圖／民眾提供
李姓男子在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案。圖／民眾提供

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

據了解，29歲李姓男子臉書顯示是善化高中畢業，自稱就讀台南一間科技大學，李在台南市永康區開公司，井雲蓉原本是新化區一間養護中心的護理師，月薪不到3萬元，財務拮据，今年5月到李的公司兼職擔任護理貼補家用，7月與李登記結婚，楊女則是9月初應徵到公司任職。

井雲容生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，照顧無家可歸的動物，曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲；友人指出，她是一位熱心正義、善良且富有同情心的人，不僅熱愛生命，總是勇敢面對生活的苦，也從不放棄對世界的愛，總是關心他人、守護弱小，希望用行動讓世界多一點溫暖。

井女10月17日到日本獨旅，沒想到遭到同為公司員工的楊女殺害，19日上午8時許，飯店員工驚見井女仰躺在床上已明顯死亡，頸部左側有一道深層傷口，房內並無明顯打鬥痕跡；日本警方發現同住一間客房的楊閔涵身上沾有血跡，當場查獲一把其在旅途中購買、長約12公分的沾血菜刀。

案發後李姓男子與井女母親共同搭機前往日本處理井女後事，已將骨灰帶回台灣；李在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案，井女骨灰由井女母親交給葬儀社處理。台南地檢署主任檢察官彭盛智、檢察官董詠勝指揮警方搜索李的租屋處，帶回李及證人共7人到案。

檢方指出，初步認定在永康租屋的李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬、2000萬；專案小組並掌握李曾與楊閔涵接觸紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查，已將李依偽造文書、共同殺人、詐欺取財未遂向法院聲押禁見獲准。

由於楊閔涵已被日本警方依違反日本「銃刀法」被捕，移送日本甲府地方檢察廳，遭檢方收押；台灣檢警將待日本檢警提供楊女供詞與相關事證，比對李的供詞與事證，釐清是否由李主謀策畫、全案如何進行，檢警不排除還有共犯，也可能為詐保集團，目前持續調閱相關證據，擴大偵辦中。

圖／AI生成
圖／AI生成

李姓男子（右一）在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案。圖／檢方提供
李姓男子（右一）在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案。圖／檢方提供

李姓男子在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案。圖／翻攝自李姓男子臉書
李姓男子在24日抵達高雄小港機場時，就被檢警拘提到案，李落網時情緒異常穩定，否認犯案。圖／翻攝自李姓男子臉書

日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵，楊女今年9月到井雲容李姓丈夫公司任職。圖／翻攝自楊閔涵Threads
日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵，楊女今年9月到井雲容李姓丈夫公司任職。圖／翻攝自楊閔涵Threads

井雲容生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，照顧無家可歸的動物，曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲。圖／翻攝自井雲容Threads
井雲容生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，照顧無家可歸的動物，曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲。圖／翻攝自井雲容Threads

井雲容生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，照顧無家可歸的動物，曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲。圖／翻攝自井雲容Threads
井雲容生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，照顧無家可歸的動物，曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲。圖／翻攝自井雲容Threads

老闆娘 命案 丈夫 河口湖命案

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