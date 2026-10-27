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河口湖命案疑雲 回顧台灣史上5大詐保案 南迴搞軌、醃頭殺妹震驚社會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謀殺妹妹後醃頭棄置的陳佳富（中），判處無期徒刑，褫奪公權終身。聯合報系資料照
謀殺妹妹後醃頭棄置的陳佳富（中），判處無期徒刑，褫奪公權終身。聯合報系資料照

日本河口湖命案，死者井雲蓉在日本旅遊期間遭殺害。她的李姓丈夫涉嫌詐領保險金教唆殺人，檢方聲押獲准。而國內過去也發生過多起重大詐領保險金案，案情曲折離奇，震驚社會。

●最廣為人知 南迴搞軌案至今仍留下謎團

2006年3月17日莒光號翻覆事故，曾任台鐵調車員、售票員的李雙全，和他的越南籍妻子陳氏紅琛當時在列車上，陳氏成為該起事故唯一罹難者，但身上沒有明顯外傷，只有後腦勺有2公分傷痕，體內卻大量出血，且手臂有疑似針孔。檢警更查出，陳氏保有團體保險、旅遊平安險，意外死亡可請領6500萬元，鎖定詐保調查，李雙全涉有重嫌。

當時李泰安面對蜂擁而至的媒體不但沒有躲藏，甚至從容受訪，還在李家經營的雜貨店掛上「泰安休息站」招牌。全案認定為李雙全、李泰安兄弟為詐領高額保險金而策動的謀殺案，在李雙全死亡、李泰安判刑13年定讞，李泰安去年5月刑滿出監，李泰安的辯護律師始終認為此案是冤案。

●史上最凶殘 醃頭殺親妹詐保案

新北市廚師陳佳富2012年為詐領667萬元保險金，殺害胞妹，還將頭顱砍下後，以鹽巴醃漬，放在冷凍庫存放。翌年3月他將妹妹頭顱放在嘉義一處男公廁內，寄匿名信給警方，內容為「警察好：陳婉婷的屍體在嘉義水上鄉農會旁200公尺的涼亭旁的男廁所裡面。請你好好安葬他，我沒錢葬他。謝謝你。好心人留。」

警方果然在一處公廁馬桶水箱上發現一個包裹7層的塑膠袋，最內層是沾有精液的女用內褲，裡面是一顆以鹽巴醃漬的頭顱。外套內還附張紙條「身分：三重陳婉婷，好心人留。」

警方調查發現陳佳富嫌疑重大，且曾接受過保險員訓練，還自2011年起刻意隱瞞妹妹病史，向多間保險公司業務員投保高額意外險、壽險，總理賠金額達667萬元，受益人均填寫自己。因繳不起保險費，於是揭發妹妹死訊，企圖藉此啟動理賠程序詐領保險金。該案因被害人家屬懇請寬恕，因而判處無期徒刑確定。

●詐保殺人魔染毒賭癮 殺害5名至親、1女友

1985年簽賭六合彩失利的男子陳瑞欽，又加上染上毒癮，不堪暴力討債，竟自1985年到1998年，連續謀殺2任配偶，以及1名親生子、2名養子、1名女友。同時犯下兩起疑似綁架殺人案，共計8條人命，詐領保險理賠金高達3800萬元，甚至侵占死者財產。當時被媒體封為「黑鰥夫」、「毒郎君」、「詐保殺人魔」、「殺人魔王」、「弒親魔王」等封號，先後7次判死。

他2013年在刑場槍決前，還表示「心有不甘」，檢察官要他「放下一切，不要再有罣礙，放下心中怨恨，勇於面對司法」，在法警注射兩劑麻藥才昏迷，朝他心臟開一槍伏法。由於太過凶殘，他死前同意器官捐贈，沒有醫院同意收，伏法後無人收屍。

●利用颱風詐死 台灣史上單一詐保金額最高

許文同夫妻2001年7月29日桃芝颱風襲台駕車意外失蹤，家人報案並申請死亡宣告，隨後從保險公司取得超過6000萬理賠金。直到12年後，許妻過世需要下葬，真相才曝光。當年許文同夫妻搭機前往中國大陸躲藏，所謂的車禍是精心策畫的詐保行動，壽險公司對於兩人密集加保數千萬元的隔年就發生離奇車禍，且死不見屍，懷疑是詐死詐保，但判決敗訴。

事發12年後許妻病逝，許文同與3名子女為了安排返鄉歸葬，因此委託律師具狀向檢方自首。許文同因投資失利，向地下錢莊借錢負債，家人謀議製造死亡車禍詐保。2016年台灣高等法院依詐欺取財罪，判許文同3年徒刑，子女判6個月至2年9個月徒刑不等，全案確定。

●淡水恐怖民宿囚殺遊民 假結婚真害命

2008年淡水民宿老闆李憲璋和女友連上瑩，以提供工作、包吃包住為誘餌，從台北、新北、桃園等地的車站和公園拐騙遊民，隨即囚禁在民宿內。利用遊民的身份向銀行詐貸巨額信貸，總計19名遊民，詐騙得款高達1.32億元。當遊民失去利用價值時，李憲璋進一步安排假結婚，並策畫遊民的死亡，從而詐領巨額保險金。

其中一名小兒麻痺的遊民梁乾昌，被安排和連上瑩假結婚後，赴中國黃山旅遊遭推下山崖死亡，李憲璋藉此詐領5000萬的意外險。梁乾昌的父親對兒子結婚和離奇死亡懷疑而報警，警方進而破獲李憲璋等人犯罪集團，並解救5名遭囚遊民。2015年李憲璋被判無期徒刑。

2006年轟動全台的南迴搞軌案。聯合報系資料照
2006年轟動全台的南迴搞軌案。聯合報系資料照

河口湖命案 命案 台灣史

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