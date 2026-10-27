河口湖割頸凶嫌楊閔涵突匆忙赴日 檢警追是否詐保集團

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；友人披露楊女臨時請她幫找護照，並用公共電話與不明人士通話，情緒異常暴躁，似乎被什麼催逼著，不知是否受到某種挾制或脅迫。

社群平台Threads帳號「truth_sleuth_online」公開楊閔涵與女友人的Line對話紀錄，顯示楊閔涵於10月17日上午11時許，頻繁傳訊息請求協助，內容包括「你在忙嗎」、「可以幫我一件事情嗎」、「我真的很急」；她要求友人前往新租的套房，打開行李箱取出護照送往台南高鐵站。

友人抵達後發現門未上鎖，屋內空蕩且無生活痕跡，床也未鋪，有種缺乏生活實感的樣子，護照約一小時送達時，楊閔涵已錯過原定高鐵班次；此時楊女走向公共電話，與不知名人士通話約5分鐘，隨後又頻繁用手機與不知名的人士通話，並向友人借錢，說是身上的錢帶不夠。

友人回憶，楊閔涵平時脾氣都算好，但那天感覺特別暴躁，舉止反常，似乎被什麼催逼著，不知是否受到某種挾制或脅迫；網友truth_sleuth_online表示，當天楊女於台北的班機是下午2時許出發，楊女卻在11時才致電友人幫忙拿護照，楊女是真的不慎忘了帶護照出門？還是臨時匆忙決定要出國？

台南地檢署指出，初步認定在永康租屋的李姓男子涉嫌與井姓女子虛偽結婚，鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬、2000萬；專案小組並掌握李曾與楊閔涵接觸紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查，已將李依偽造文書、共同殺人、詐欺取財未遂向法院聲押禁見獲准。

據了解，由於楊閔涵已被日本警方依違反日本「銃刀法」被捕，移送日本甲府地方檢察廳，遭檢方收押；台灣檢警將待日本檢警提供楊女供詞與相關事證，比對李姓男子供詞與事證，釐清是由誰擔任主謀策畫、全案如何進行，檢警不排除還有共犯，也可能為詐保集團，目前持續調閱相關證件，擴大偵辦中。

圖／AI生成