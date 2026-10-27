河口湖命案女嫌出發前臨時報名？ 旅行社回應了

38歲台南市女子井雲蓉17日跟團赴日旅遊，19日被發現陳屍河口湖附近旅館房內，日本警方當場逮捕同團27歲台灣女子楊閔涵。據報導指出，楊女原不符合入團資格，導遊起初拒絕她入團，後來又同意。對此，可樂旅遊表示，楊女是因出發當日忘帶護照，未能搭原班機，並非臨時報名。

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵。

根據鏡週刊報導，井雲蓉獨旅途中，曾與友人聊到「有個台南來的妹妹也是獨旅」，指女子17日晚間10時才加入，原本導遊拒絕入團，後來不知為何又同意。據了解，這名「台南妹妹」就是嫌犯楊閔涵。至18日晚間10時36分，井女與好友仍有對話，但10時44分後井女就全無訊息。

針對旅行團臨時新增旅客一事，可樂旅遊表示，因該名團員出發當日忘帶護照，未能搭乘原班機，後自行購票搭機與團體會合，非出發前臨時報名。