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台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

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河口湖命案女嫌出發前臨時報名？ 旅行社回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現38歲台灣女子井雲蓉陳屍房內。遭警方逮捕的27歲同團女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟，因想找對方聊聊才前往其房間。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現38歲台灣女子井雲蓉陳屍房內。遭警方逮捕的27歲同團女子楊閔涵供稱，她與死者是在這次旅行中變熟，因想找對方聊聊才前往其房間。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

38歲台南市女子井雲蓉17日跟團赴日旅遊，19日被發現陳屍河口湖附近旅館房內，日本警方當場逮捕同團27歲台灣女子楊閔涵。據報導指出，楊女原不符合入團資格，導遊起初拒絕她入團，後來又同意。對此，可樂旅遊表示，楊女是因出發當日忘帶護照，未能搭原班機，並非臨時報名。

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵。

根據鏡週刊報導，井雲蓉獨旅途中，曾與友人聊到「有個台南來的妹妹也是獨旅」，指女子17日晚間10時才加入，原本導遊拒絕入團，後來不知為何又同意。據了解，這名「台南妹妹」就是嫌犯楊閔涵。至18日晚間10時36分，井女與好友仍有對話，但10時44分後井女就全無訊息。

針對旅行團臨時新增旅客一事，可樂旅遊表示，因該名團員出發當日忘帶護照，未能搭乘原班機，後自行購票搭機與團體會合，非出發前臨時報名。

圖／AI生成
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旅行社 命案 富士河口湖町 河口湖命案

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