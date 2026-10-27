河口湖命案井女曾任精神科護理師月薪不到3萬？ 護理師全聯會回應了

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊，卻被發現陳屍河口湖旅館，命案引發社會關注。媒體報導，井女生前曾透露，原本在某精神病院當護理師，月薪竟不到3萬元。中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，「除非不是全職工作，否則薪資不應這麼低。」

陳麗琴指出，依勞動部統計，護理人員平均月薪約5萬3000多元，精神科護理師薪資原則上與一般病房相近，部分醫院還會加發危險津貼。精神科護理師的薪資主要取決於醫療機構性質及聘僱條件，並非因為服務精神科，薪資就比其他科別低。

陳麗琴說明，以公立醫院而言，護理人員依相關薪資制度敘薪，不會因為任職精神科或其他科別，就出現明顯差異。至於私人醫院，則依各醫院薪資制度而定。陳麗琴以自己服務的醫學中心為例，院內設有精神科病房，護理人員薪資與其他病房相同，部分精神科護理人員甚至因工作具有特殊風險，還可額外領取危險津貼。

陳麗琴說，精神科護理人員照顧的病人，可能因疾病症狀或情緒失控，出現攻擊、暴力等行為，因此部分醫院會提供危險津貼，補償工作風險。至於津貼金額，各醫院規定不同，並無統一標準。

「一般來說，精神科護理師的薪資，應該與其他病房護理人員差不多。」陳麗琴表示，精神科護理工作同樣需要專業知識與臨床照護能力，不應被視為薪資較低的護理職務。

而針對井女自述月薪不到3萬元，陳麗琴說，沒有看到當事人的完整工作資料，無法判斷實際情況。她推測可能與部分工時、工作天數或任職機構性質有關。井女過去的實際聘僱條件仍有待釐清，不能因此認為精神科護理師普遍面臨如此低薪的情況。

陳麗琴指出，今年法定最低工資為每月2萬9500元，若是正常工時的全職受僱勞工，薪資至少必須符合最低工資規定。若月薪僅2萬多元，必須進一步釐清是否屬於部分工時，不能單憑金額認定為全職護理師的薪資行情。

至於精神科診所，陳麗琴表示，基層診所護理人員薪資可能略低於大型醫院，但通常也不至於只有2萬多元。健保署目前透過相關獎勵措施，鼓勵基層診所提高護理人員待遇，符合一定投保薪資條件者，可獲得額外給付誘因。