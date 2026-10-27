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日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

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日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
井雲蓉曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，社群團體「孩想陪你長大聯盟」在臉書指出她生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望。圖／翻攝自井雲蓉Threads
井雲蓉曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，社群團體「孩想陪你長大聯盟」在臉書指出她生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望。圖／翻攝自井雲蓉Threads

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

台南地院說明裁押理由，李姓男子經訊問後，認涉犯使公務員登載不實、殺人、詐欺取財未遂等罪，嫌疑重大，又所犯殺人罪為最重本刑5年以上之罪，有相當理由認有逃亡及勾串、滅證之虞，且本案犯罪情節重大，非予羈押難以進行追訴，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。

台南地檢署指出，李姓男子案發後前往日本處理井女後事，本月24日晚間自小港機場入境，檢方指揮刑事警察局國際科、台南市警第五分局、永康分局及刑事警察大隊等單位拘提到案，並持法院核發搜索票，接續於24日、25日就李的住處等7處執行搜索，分別拘提、傳喚李及證人共7人到案。

檢方說明，主任檢察官彭盛智、檢察官董詠勝查出，李為井姓女子投保好幾筆保單，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬、2000萬，另專案小組掌握李曾與楊閔涵接觸紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查；初步認定李涉嫌與井姓女子虛偽結婚、鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險。

鏡週刊報導，井雲容與李姓男子結婚後密集出國，前2次到日、韓，李有陪同；井女第3次於9月21日準備赴日，結果不慎在高鐵台南站跌落鐵軌；之後李又表示，已安排好10月17日讓井女再到日本獨旅，她腰部受傷，原本不想去，卻怕李不高興，只好勉強答應。

赴日前，井女向友人透露，丈夫稱等她回台時，會安排接駁車從機場載她回台南，但她懷疑丈夫想趁機動手，還預告可能活不到年底，甚至請友人屆時幫她租車；10月18日晚間，井女傳訊給閨密說，有個台南來的妹妹也是1人獨旅，據了解，這個「妹妹」就是楊閔涵。

井女原本在一間精神病院當護理師，月薪不到3萬元，今年5月到李的公司兼職貼補家用，月薪5萬元；之後29歲的李詢問要不要跟他結婚，還承諾若幫他生兒子給4百萬元，生女兒就給5百萬元，井女答應，今年7月，雙方至戶政機關登記。

李之後以「曾幫詐騙集團洗錢、怕井女洩漏他的底細」為由，要求井女簽下4張、總額1475萬元的本票作擔保，再以「保障小孩」為由，幫井女買傷害險、意外險；井女原本以為丈夫有心，但保險生效沒幾天，李竟對井女說「要不要斷1隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」再問「會考慮嗎？」讓井女非常害怕，將保單變更受益人為母親。

社群團體「孩想陪你長大聯盟」於臉書發文指出，井雲容生前關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，為無家可歸的動物帶來希望；並曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，是一位正義、善良且富有同情心的人，不僅熱愛生命，總是勇敢面對生活的苦，也從不放棄對世界的愛，總是關心他人、守護弱小，希望用行動讓世界多一點溫暖。

圖／AI生成
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