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河口湖台女割頸命案…夫抱骨灰罈搭機返台被拘提 涉詐保千萬跨海殺妻
台灣女子井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕同團女子楊閔涵，查扣一把菜刀。刑事局追查，井女丈夫李姓男子涉嫌為詐領上千萬元保險指使殺妻，24日拘提李依殺人等罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准。
警方查出，井雲蓉今年7月才與李姓男子結婚，李甫替井女投保鉅額的意外身故險，後來安排井赴日本旅遊時又投保旅行平安險，投保金額共上千萬元，加上與楊閔涵有聯繫，涉有重嫌。
井女在日本遇害後，李赴日處理後事，24日帶著骨灰罈搭機返台，抵達高雄小港機場被刑事局國際科及台南市警方拘提，他自稱是茶葉、投資等公司老闆，坦承認識楊女，但否認教唆行凶，警詢後移送。
台南地檢署今表示，22日接獲刑事局國際科報指揮，24日拘提李，24、25日搜索李的住處等7處，分別拘提、傳喚李及證人共7人到案。
南檢說明，檢察官訊後初步認定李涉嫌與井女虛偽結婚、鼓吹單獨赴日旅遊，為井女投保高額保險，涉犯使公務員登載不實、殺人、詐欺取財未遂等犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，25日聲押禁見，台南地方法院26日裁准。
據了解，井女擔心丈夫對她不利，上月向鏡週刊諮詢，案發後鏡週刊提供線索給刑事局。據鏡週刊報導，井女今年5月透過Threads應徵工作，到某公司當助理，李是老闆，表示結婚生小孩就給錢。
報導指出，李以保障小孩為由替井女投保，買傷害險、意外險而非壽險或醫療險，且全額付清，還要她考慮是否要斷手腳，可獲高額理賠金，讓她非常害怕。
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