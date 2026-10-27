快訊

75歲王文洋家中跌倒大腿骨折！被目擊輪椅出行 兒王泉仁陪伴左右

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

影／逮捕畫面曝！台灣女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3000萬共同殺人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南地檢署查出，井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。圖／檢方提供
台南地檢署查出，井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。圖／檢方提供

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

台南地檢署指出，李姓男子案發後前往日本處理井女後事，本月24日晚間自小港機場入境，檢方指揮刑事警察局國際科、台南市警第五分局、永康分局及刑事警察大隊等單位拘提到案，並持法院核發搜索票，接續於24日、25日就李的住處等7處執行搜索，分別拘提、傳喚李及證人共7人到案。

檢方說明，李為井姓女子投保好幾筆保單，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬、2000萬，另專案小組掌握李曾與楊閔涵接觸之紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查。

經檢察官訊問後，初步認定李涉嫌與井姓女子虛偽結婚、鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險，涉犯使公務員登載不實罪、共同殺人、詐欺取財未遂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，乃於25日向台南地院聲請羈押禁見，並於26日獲准。

李姓男子曾提供帳戶供詐團使用遭判刑，又將提款卡及密碼交給網友，供詐團以「作法事解決感情糾紛」名義，詐騙2人共4萬9000元，其中一被害人姓名為楊閔涵；他起初辯稱以為女網友要與他交往，才借帳戶協助匯回工資，審理時認罪，台中地院去年11月依幫助一般洗錢罪，認定累犯，判刑3月、併科罰金3萬元。可上訴。

27歲的楊閔涵曾在2024年就被高雄地方法院判刑，她於2023年9月間將其申辦的台灣銀行及京城商業銀行帳戶提款卡，放置在台南市一間賣場置物櫃內，並將密碼透過LINE傳給對方，導致6名無辜民眾受騙匯款；高雄地方法院審理後，前年7月依幫助洗錢罪，判處楊女有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑2年。

依據日本媒體報導，本月19日上午8時許，井雲容未依約定時間現身集合，飯店員工前往房間查看，驚見井女仰躺在床上已明顯死亡，頸部左側有一道深層傷口，房內並無明顯打鬥痕跡；日本警方發現同住一間客房的27歲台灣籍女子楊閔涵身上沾有血跡，當場查獲一把其在旅途中購買、長約12公分的沾血菜刀。

楊女承認無正當理由持有該把菜刀，依違反日本「銃刀法」被捕，全案移送日本甲府地方檢察廳偵辦，檢方複訊後，已將她收押。

圖／AI生成
圖／AI生成

殺人 日本 丈夫 河口湖命案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

台灣女遊客河口湖飯店遭割頸身亡 女嫌犯疑似是洗錢犯曾遭判刑

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

台女河口湖遇害NHK揭死者姓名 女嫌沾血現場無打鬥痕跡

相關新聞

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

河口湖台女割頸命案…夫抱骨灰罈搭機返台被拘提 涉詐保千萬跨海殺妻

台灣女子井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕同團女子楊閔涵，查扣一把菜刀。刑事局追查，井女丈夫李姓男子涉嫌為詐領上千萬元保險指使殺妻，24日拘提李依殺人等罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准。

影／逮捕畫面曝！台灣女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3000萬共同殺人

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；如今全案有重大突破，台南地檢署本月24日指揮刑事局國際刑警科搜索、拘提井的李姓丈夫，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

台女魂斷河口湖…小9歲夫疑涉詐保謀害 一手安排2次獨旅、與凶嫌聯絡密切

38歲台灣女子井雲蓉17日跟團赴日旅遊，19日被發現陳屍河口湖附近旅館房內，頸部有深層割傷，現場留有一把12公分的染血菜刀，日本警方當場逮捕同團27歲台灣女子楊閔涵。今（27）日出現最新進展，死者曾於9月底指控丈夫可能製造意外詐保，憂心自己「活不過年底」，檢警更查出，井女丈夫疑與嫌犯交往過。 綜合《鏡週刊》報導，井雲蓉於今年5月透過Threads應徵助理，結識小她9歲的老闆李男，並在短短2個月後便與對方登記結婚。她曾向友人透露，李男承諾婚後若生小孩，生男給400萬、生女給500萬，且從試管植入胚胎起每個月再給她8萬，迫於經濟壓力，井雲蓉同意結婚，但婚後未同住，也未辦婚宴。 詭異的是，李男曾要求她簽下4張本票，總額高達1475萬元，並為她投保多張意外險與傷害險，保費一次繳清。更令井雲蓉恐懼的是，保險生效後，李男曾詢問她「要不要斷1隻手或腳，可以領高額理賠金」，還強調之前有人做過、一定拿得到錢，讓她懷疑自己可能成為詐保目標。 據了解，李男為她安排多次旅遊，9月21日井雲蓉意外跌落高鐵軌道，便是準備前往日本旅遊，後因意外受傷取消，然而她傷勢未癒，25日李男再次幫她報名旅行團，她雖心有不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。