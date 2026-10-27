影／逮捕畫面曝！台灣女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3000萬共同殺人

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

台南地檢署指出，李姓男子案發後前往日本處理井女後事，本月24日晚間自小港機場入境，檢方指揮刑事警察局國際科、台南市警第五分局、永康分局及刑事警察大隊等單位拘提到案，並持法院核發搜索票，接續於24日、25日就李的住處等7處執行搜索，分別拘提、傳喚李及證人共7人到案。

檢方說明，李為井姓女子投保好幾筆保單，其中旅平險保單最大筆有2筆，分別為1000萬、2000萬，另專案小組掌握李曾與楊閔涵接觸之紀錄，詳細犯意聯絡與行為分工待查。

經檢察官訊問後，初步認定李涉嫌與井姓女子虛偽結婚、鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險，涉犯使公務員登載不實罪、共同殺人、詐欺取財未遂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，乃於25日向台南地院聲請羈押禁見，並於26日獲准。

李姓男子曾提供帳戶供詐團使用遭判刑，又將提款卡及密碼交給網友，供詐團以「作法事解決感情糾紛」名義，詐騙2人共4萬9000元，其中一被害人姓名為楊閔涵；他起初辯稱以為女網友要與他交往，才借帳戶協助匯回工資，審理時認罪，台中地院去年11月依幫助一般洗錢罪，認定累犯，判刑3月、併科罰金3萬元。可上訴。

27歲的楊閔涵曾在2024年就被高雄地方法院判刑，她於2023年9月間將其申辦的台灣銀行及京城商業銀行帳戶提款卡，放置在台南市一間賣場置物櫃內，並將密碼透過LINE傳給對方，導致6名無辜民眾受騙匯款；高雄地方法院審理後，前年7月依幫助洗錢罪，判處楊女有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑2年。

依據日本媒體報導，本月19日上午8時許，井雲容未依約定時間現身集合，飯店員工前往房間查看，驚見井女仰躺在床上已明顯死亡，頸部左側有一道深層傷口，房內並無明顯打鬥痕跡；日本警方發現同住一間客房的27歲台灣籍女子楊閔涵身上沾有血跡，當場查獲一把其在旅途中購買、長約12公分的沾血菜刀。

楊女承認無正當理由持有該把菜刀，依違反日本「銃刀法」被捕，全案移送日本甲府地方檢察廳偵辦，檢方複訊後，已將她收押。