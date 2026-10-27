影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；如今全案有重大突破，台南地檢署本月24日指揮刑事局國際刑警科搜索、拘提井的李姓丈夫，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

台南地檢署指出，我國籍井姓女子（設籍台南市）在日本國山梨縣富士河口湖町一間觀光飯店內遭刺身亡，並經日本警方逮捕我國籍楊姓女子（亦設籍台南市）案件，檢方於22日下午接獲刑事警察局國際科警員報請指揮，檢察長鍾和憲旋即指示分案調查，指派主任檢察官彭盛智、檢察官董詠勝偵辦。

案經檢方指揮刑事警察局、台南市警第五分局、永康分局及刑事警察大隊等單位，詳研相關事證，本月24日晚間拘提甫自日本搭機返台的李姓男子（井姓女子丈夫，亦設籍台南市），並持法院核發搜索票，接續於24日、25日就李的住處等7處執行搜索，分別拘提、傳喚李及證人共7人到案。

經檢察官訊問後，初步認定李涉嫌與井姓女子虛偽結婚、鼓吹其單獨赴日旅遊，並為井女投保高額保險，涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪、第271條第1項共同殺人、同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，乃於25日向台南地院聲請羈押禁見，並於26日獲准。

鏡週刊報導，井雲蓉今年5月透過網路應徵兼職工作，到一間公司當助理，月薪5萬元；上班沒多久，該公司29歲李姓老闆就問要不要跟他結婚，還承諾若幫他生兒子給4百萬元，生女兒就給5百萬元；井女答應後，今年7月，雙方至戶政機關登記。

李之後以「曾幫詐騙集團洗錢、怕井女洩漏他的底細」為由，要求井女簽下4張、總額1475萬元的本票作擔保，再以「保障小孩」為由，幫井女買傷害險、意外險；井女原本以為丈夫有心，但保險生效沒幾天，李竟對井女說「要不要斷1隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」再問「會考慮嗎？」讓井女非常害怕。

井雲容為現任內政部空中勤務總隊總隊長井延淵的女兒，案發後井延淵已緊急向立法院請假，趕赴日本處理；井雲容曾在「鄭方形事件」中為家長與孩子發聲，原本9月21日準備赴日獨旅，卻不慎在高鐵台南站跌落鐵軌，當時列車正好進站，駕駛緊急停車，井女躲進月台與軌道間的避車彎，逃過死劫。

依據日本媒體報導，本月19日上午8時許，井雲容未依約定時間現身集合，飯店員工前往房間查看，驚見井女仰躺在床上已明顯死亡，頸部左側有一道深層傷口，房內並無明顯打鬥痕跡；日本警方發現同住一間客房的27歲台灣籍女子楊閔涵身上沾有血跡，當場查獲一把其在旅途中購買、長約12公分的沾血菜刀。

楊女承認無正當理由持有該把菜刀，依違反日本「銃刀法」被捕，全案移送日本甲府地方檢察廳偵辦，檢方複訊後，已將她收押。