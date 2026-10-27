台女魂斷河口湖…小9歲夫疑涉詐保謀害 一手安排2次獨旅、與凶嫌聯絡密切

38歲台灣女子井雲蓉17日跟團赴日旅遊，19日被發現陳屍河口湖附近旅館房內，頸部有深層割傷，現場留有一把12公分的染血菜刀，日本警方當場逮捕同團27歲台灣女子楊閔涵。今（27）日出現最新進展，死者曾於9月底指控丈夫可能製造意外詐保，憂心自己「活不過年底」，檢警更查出，井女丈夫疑與嫌犯交往過。

綜合《鏡週刊》報導，井雲蓉於今年5月透過Threads應徵助理，結識小她9歲的老闆李男，並在短短2個月後便與對方登記結婚。她曾向友人透露，李男承諾婚後若生小孩，生男給400萬、生女給500萬，且從試管植入胚胎起每個月再給她8萬，迫於經濟壓力，井雲蓉同意結婚，但婚後未同住，也未辦婚宴。

詭異的是，李男曾要求她簽下4張本票，總額高達1475萬元，並為她投保多張意外險與傷害險，保費一次繳清。更令井雲蓉恐懼的是，保險生效後，李男曾詢問她「要不要斷1隻手或腳，可以領高額理賠金」，還強調之前有人做過、一定拿得到錢，讓她懷疑自己可能成為詐保目標。

據了解，李男為她安排多次旅遊，9月21日井雲蓉意外跌落高鐵軌道，便是準備前往日本旅遊，後因意外受傷取消，然而她傷勢未癒，25日李男再次幫她報名旅行團，她雖心有不願，但因李男面有慍色，擔心惹怒對方，最終仍選擇出發。

獨旅途中，井雲蓉曾與友人聊到「有個台南來的妹妹也是獨旅」，指出她17日晚間10點才加入，原本導遊拒絕她入團，後來不知為何又同意，據了解這名「台南妹妹」就是嫌犯楊閔涵。至18日晚間10點36分，井女與閨密仍有對話，但10點44分後井女就全無訊息，19日早上傳出憾事。

檢警調查發現李男與楊女在台灣期間有密集通聯，兩人疑似曾交往，24日趁他從日本回台時於機場將他逮捕，法院26日裁定羈押禁見。另李男案發後飛至日本處理井女後事，曾向外交人員表示「我知道你們鎖定我詐保」，日警接獲相關情資後，也疑似發現詐保的線索。