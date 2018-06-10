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出席苗栗同鄉會搏感情 姚文智：北捷站打造客家主題

2018-06-10 14:38聯合報 記者張世杰╱即時報導

民進黨台北市長參選人姚文智今天出席「台北市苗栗同鄉會會員大會」。記者張世杰／攝影
民進黨台北市長參選人姚文智今天出席「台北市苗栗同鄉會會員大會」。記者張世杰／攝影
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年底九合一選戰，民進黨提名自家立委姚文智參選台北市長，姚文智今天出席「台北市苗栗同鄉會會員大會」，被問到上任後有什麼客家政策，他說，台北市1、2座捷運站，可以打造客家主題，讓客家語潛移默化的融入生活環境中。

今天台北市苗栗同鄉會會員大會，姚文智進場時巧遇國民黨前黨主席吳伯雄，兩人互相示意並未多談，現場不少市議員也現身，包括民進黨議員張茂楠及簡舒培、國民黨議員吳志剛、民國黨議員徐世勳等。

站在台上的民進黨籍市議員張茂楠表示，現場出席的4/5人員是客家鄉親，並詢問給姚文智有沒有什麼客家政策，可以更貼近大家？姚文智笑說，剛張議員已經開始質詢，一質詢他就覺得好像當選台北市長。

姚文智表示，客家語言不斷流失，中央、地方經常扮客家活動，但民眾經常覺得要參加這些活動，要特別準備心情跟安排行程，「有目的」的為客家文化盡一分力，未來台北市不應該只有這樣。

姚文智指出，他之前質詢時靈機一動，想出「半沉浸環境」，現在台北市很多捷運站，應該挑選1個或2個，作為客家主題的捷運站，廣播或環境音樂都以客家為主，例如捷運站一天出入10萬人次，都聽一下客家語，經常聽變成經常學會，把客家文化融入生活中，對語言文化保存有很大作用。

姚文智民進黨九合一選舉2018台北市選舉

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