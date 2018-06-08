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姚文智：柯文哲思想反覆 無中心價值

2018-06-08 02:38中央社 台北7日電

台北市長柯文哲在市議會說，對因兩岸一家親論述而不悅的民眾道歉，讓他民調掉了15%；民進黨台北市長參選人姚文智今晚受訪表示，這讓大家看清楚柯文哲的思想反覆，沒有中心價值。

姚文智今晚8時出席「翻轉台北」暨市議員謝維洲聯合座談會，現場湧入不少支持者，包含僑委會副委員長高建智、立委莊瑞雄等人到場相挺，「凍蒜」聲四起，如同一場小型造勢晚會，這也是姚與27位議員聯合座談活動的第一場。姚文智也邀請支持者加入他的官方Line帳號，藉此獲得正確且快速的資訊。

姚文智致詞表示，雖然現階段民調有些差距，但那是因為一路上有許多不正確的消息、謠言，如同受到鍋蓋一樣的阻礙，但如今民意如熱水般開始沸騰，鍋蓋即將被掀開，未來會陸續提出包含都市改造、經濟發展、外交打拚等政策，建設國家首都格局。

姚文智也說，柯文哲每次都說「該怎麼做就怎麼做」，但到後面都沒做，只會說SOP。

媒體問姚文智，關於柯文哲今天在台北市議會備詢時坦承，在電台對因兩岸一家親論述而不悅的民眾道歉，讓他民調掉了15%。

姚文智表示，這讓大家看清楚柯文哲的思想、言詞反覆，沒有中心價值，讓人沒有辦法信賴。

姚文智也舉內湖交通問題為例，認為3年時間過去，柯文哲現在還說「該怎麼解決就怎麼解決」，柯的SOP就是，「每次遇到事情沒有辦法解決，就再說另一個SOP」。

姚文智柯文哲民調九合一選舉2018台北市選舉

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