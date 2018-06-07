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姚文智聯合座談活動啟動 民眾喊凍蒜

2018-06-07 21:58聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底九合一選戰，民進黨台北市長參選人姚文智預告「倒過來打」，要在6月23日率先舉辦大型造勢晚會，並邀黨內大咖站台，破除「打假球、棄保」謠言；為了凝聚士氣，民進黨預計7月中旬前，讓姚文哲跟27位黨籍議員「每人辦一場聯合座談活動」。今天首場由議員謝維洲打頭陣，現場民眾高喊姚文智凍蒜。

姚文智上週參加議員顏聖冠舉辦的地方座談會「暖場」，首場跟議員合體的聯合座談活動，在他22年前擔任服務處助理的士林區，現場聚集百餘位民眾，為此還封一條馬路，頗有小型造勢晚會的氛圍，包括國策顧問黃承國、民進黨台北市黨部主委陳正德、立委蘇治芬及莊瑞雄都到場力挺。

對於台北市長柯文哲在議會坦言為「兩岸一家親」道歉民調掉了15％，姚文智受訪時表示，大家看清楚柯文哲的思想反覆、沒有中心價值，態度又閃爍游移，一部分民眾看到柯文哲這樣跟當初參選主張不一樣，另一部分民眾覺得被背叛。

姚文智拿北農總經理事件舉例，吳音寧適不適任、有無犯錯是一個層次問題，但民進黨原本推派前立委賴坤成，有豐富政治經驗及農業背景，後來柯文哲用很多理由否決，最後柯才同意任用吳音寧，現在又把事情推給民進黨，這是人格反覆無常，不值得信賴。

姚文智現身會場時，不少民眾起身爭相拍合照、握手。姚文智上台喊話，他跟柯文哲相比任何條件都不會輸，唯一的劣勢是帶風向的網路粉絲多，在網路上放擦脂抹粉的消息，讓外界以為台北市進步很多，柯文哲每次都說「該怎麼做就怎麼做」，但到後面都沒做，只會喊SOP，大家都被給騙了，柯跟馬英九、郝龍斌沒兩樣；他說，6月23日民進黨通通站出來，黨內上下會大團結，絕對有信心翻轉台北。

民進黨台北市長參選人姚文智首場跟議員合體的聯合座談會，選在他22年前擔任服務處助...
民進黨台北市長參選人姚文智首場跟議員合體的聯合座談會，選在他22年前擔任服務處助理的士林區，現場擺出電子花車、聚集百餘位民眾，為此還封一條馬路，頗有小型造勢晚會的氛圍。記者張世杰／攝影
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姚文智民進黨柯文哲九合一選舉2018台北市選舉

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