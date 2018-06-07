姚文智聯合座談活動啟動 民眾喊凍蒜

2018-06-07 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



年底九合一選戰，民進黨台北市長參選人姚文智預告「倒過來打」，要在6月23日率先舉辦大型造勢晚會，並邀黨內大咖站台，破除「打假球、棄保」謠言；為了凝聚士氣，民進黨預計7月中旬前，讓姚文哲跟27位黨籍議員「每人辦一場聯合座談活動」。今天首場由議員謝維洲打頭陣，現場民眾高喊姚文智凍蒜。

姚文智上週參加議員顏聖冠舉辦的地方座談會「暖場」，首場跟議員合體的聯合座談活動，在他22年前擔任服務處助理的士林區，現場聚集百餘位民眾，為此還封一條馬路，頗有小型造勢晚會的氛圍，包括國策顧問黃承國、民進黨台北市黨部主委陳正德、立委蘇治芬及莊瑞雄都到場力挺。

對於台北市長柯文哲在議會坦言為「兩岸一家親」道歉民調掉了15％，姚文智受訪時表示，大家看清楚柯文哲的思想反覆、沒有中心價值，態度又閃爍游移，一部分民眾看到柯文哲這樣跟當初參選主張不一樣，另一部分民眾覺得被背叛。

姚文智拿北農總經理事件舉例，吳音寧適不適任、有無犯錯是一個層次問題，但民進黨原本推派前立委賴坤成，有豐富政治經驗及農業背景，後來柯文哲用很多理由否決，最後柯才同意任用吳音寧，現在又把事情推給民進黨，這是人格反覆無常，不值得信賴。