電台要求支持民進黨候選人 挺柯主持人不滿辭職

2018-06-06 13:35 聯合新聞網 綜合報導



民進黨確定在台北市長選舉推姚文智參戰，和柯文哲分手。綠色和平電台的主持人老包立場挺柯P，與電台立場不合而放棄6年的節目，他在臉書澄清並非被電台逼走，而是自己主動求去。

老包（右）因挺柯P，和電台立場不合而求去。取自詹錫奎臉書 分享 facebook

在綠色和平電台主持「老包說故事」的老包（本名詹錫奎），節目經營長達6年，總計269集，在5月突傳出收攤。網傳是老包挺台北市長柯文哲，但電台卻要求他支持民進黨候選人，老包不滿而主動辭職。

有網友猜測老包是遭電台官方「逼走」，對此老包昨在臉書親自回應，他稱不能說「逼」，這是自己的選擇，他表示從1988年開始在報紙寫專欄，沒人敢修改他的內容，但這次電台改挺民進黨而不挺柯，他拒絕而主動走人。

許多網友在留言給老包打氣：「有骨氣加油」、「老包可以在YouTube繼續經營自己的媒體」、「此處不留爺，自有留爺處」。也有人批評電台為何要逼人選邊站：「為了台灣價值已無是非」、「根本綠色恐怖」、「沒有言論自由？」。

老包本名詹錫奎，是前新台灣新聞週刊社長，他去年在綠色和平電台主持節目就因挺柯遭聽眾抗議，甚至有人告到董事會，連主管都向他訴苦。但老包堅持電台不是一言堂，不予理會，並批評民視節目一直反柯還不讓他上節目平衡報導，簡直是霸凌。