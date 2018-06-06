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柯文哲改披藍衫成黑藍？ 扁：誰敢保證不會發生

2018-06-06 08:05聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台北市長柯文哲可能由「墨綠」轉為「黑藍」？前總統陳水扁今天在新勇哥物語中認為誰也...
台北市長柯文哲可能由「墨綠」轉為「黑藍」？前總統陳水扁今天在新勇哥物語中認為誰也不敢保證這種事不會發生。圖／聯合報資料照片
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國民黨提名前立委丁守中參選台北巿長、民進黨則是立委姚文智，挑戰尋求連任的現任市長柯文哲。數次在臉書發文關心台北市長選舉的前總統陳水扁今天再度於臉書的「新勇哥物語」發言說，民進黨2014年和柯文哲合作，如為了2020年的總統大選利益考量，「誰敢保證」國民黨與柯文哲合作之事不會發生？

扁「勇哥」認為，「放眼政壇，哪有政治家？都是政客」、「如果有人自認是政治家，一定要去看精神科醫師！」

今天的新勇哥物語「分析」台北市長選舉可能的狀況，如果前副總統呂秀蓮最後參選，只要總統兼民進黨主席蔡英文帶領民進黨全力輔選，姚文智沒有35%也有30%。但如果最後剩下謝系在輔選，其他派系虛委與蛇，「其結果可想而知」；但也不應排除當姚文智衝上40%，勝利在望時，「白雲散去，只看到藍天。柯市長脫下白袍，改披藍衫。」

扁「勇哥」認為，2014年民進黨選擇與柯P合作，2018換成國民黨為了2020選舉利益考量，也選擇與柯市長合作，這種事情誰敢保證絕對不會發生。

如果柯文哲從「墨綠」轉為「黑藍」，游走藍綠或跨越藍綠，「勇弟」認為屆時柯P將不再是政治家。

扁「勇哥」倒看得透徹，強調放眼政壇，哪有政治家？都是政客。所謂政治家不過是成功的政客而已。李光耀說他也不是政治家，如果有人自認是政治家，一定要去看精神科醫師！

陳水扁今天PO在臉書的「新勇哥物語-128—高雄天空台北星象透露藍白拖」內容如下：

「勇哥：這張從高美園區剛割完雜草的草坪拍攝的高雄天空，勇弟你看到了什麼？

勇弟：有一首歌《台北的天空》，王芷蕾唱的，就是沒有人寫《高雄的天空〉。

勇哥：其實這張照片何嘗不是在描述「台北的天空」！？

勇弟：怎麼說呢？難道在講2018台北市長選舉的政壇天空？

勇弟：你好聰明喔！完全答對五燈獎。

勇哥：藍天、綠地、白雲不就代表藍中、綠智與白哲？

勇弟：綠地因為呂副執意參選，對民進黨徵召提名姚文智的當選添加不小變數。會不會像久旱不雨的乾枯草坪，最後選成「土土土」嗎？

勇哥：這倒不用擔心！只要蔡總統兼主席帶領民進黨全力輔選，姚文智沒有35%也有30%。但如果最後剩下謝系在輔選，其他派系虛委與蛇，其結果可想而知。但也不應排除當姚文智衝上40%，勝利在望時，白雲散去，只看到藍天。柯市長脫下白袍，改披藍衫。如同2014年民進黨選擇與柯P合作，2018換成國民黨為了2020選舉利益考量，也選擇與柯市長合作，這種

事情誰敢保證絕對不會發生！？

勇弟：柯市長游走藍綠，跨越藍綠，為了彌補深綠選票流失，這一、二年來逐漸向藍營靠攏，態勢愈來愈明顯。天底下沒有不可能的事。4年前自稱「墨綠」的柯P，4年後鍍成「黑藍」，屆時柯市長將不再是政治家了！

勇哥：放眼政壇，哪有政治家？都是政客。所謂政治家不過是成功的政客而已。李光耀說他也不是政治家，如果有人自認是政治家，一定要去看精神科醫師！」

民進黨姚文智2018台北市選舉九合一選舉柯文哲

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