親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
呂秀蓮放話退黨
營養午餐吃得到
政治
軍事
綜合

失聯戰機發現殘骸 墜地前南榮公墓上空爆巨響

丁守中請益 王金平：喝茶而已

2018-06-04 15:29聯合晚報 本報訊

國民黨台北市長參選人丁守中上午前往立法院前院長、國民黨立委王金平辦公室，與王金平闢室密談。媒體詢問丁守中，是否來向王金平尋求協助，丁守中笑而不答，王金平則表示「喝茶而已」。

丁守中請益 王金平：喝茶而已國民黨台北市長參選人丁守中（右）上午前往立法院前...
丁守中請益 王金平：喝茶而已國民黨台北市長參選人丁守中（右）上午前往立法院前院長、國民黨立委王金平（左）辦公室，與王金平闢室密談。媒體詢問丁守中，是否來向王金平尋求協助，丁守中笑而不答，王金平則表示「喝茶而已」。 記者胡經周／攝影
分享

王金平丁守中國民黨

相關新聞

民調持續領先 丁守中全力爭取中間選民支持

2018-06-04 14:12

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

2018-06-04 13:32

駁棄保效應 姚文智團隊：3位參選人實力相當

2018-06-04 12:17

媒體民調暫領先 丁守中：棄保是潛在變數

2018-06-04 14:41

姚文智團隊：吳音寧已陷入選舉操作的棋子

2018-06-04 14:07

吳音寧爭議不斷 柯文哲：農委會要處理

2018-06-04 14:06

「雙城奇謀」有變數？丁守中：和侯友宜沒問題

2018-06-04 13:36

民調持續領先 丁守中：一步一腳印的努力

2018-06-04 13:32

借黨部拚選舉還要租金 丁守中：另覓接地氣所在

2018-06-04 12:17

丁守中向王金平請益 王金平：喝茶而已

2018-06-04 11:48

每天都在討論藍綠 柯文哲：這個國家實在會完蛋了

2018-06-04 11:31

年底大選找宋楚瑜輔選？柯文哲：不太可能啦

2018-06-04 11:29

吳音寧成年底選戰變數？姚文智團隊籲：回歸專業

2018-06-04 11:28

吳音寧壞選情？柯嘆氣：農委會自己處理

2018-06-04 11:14

拚連任 柯文哲：無論藍綠白都要爭取

2018-06-04 11:14

消費吳音寧搶選票？柯Ｐ：農委會自己要處理

2018-06-04 11:03

【重磅快評】供養吳音寧算什麼，此惡更甚千萬倍！

2018-06-04 10:25

吳音寧現象影響綠營選情？ 綠委建議：把事情講清

2018-06-04 10:24

與基層親近 柯文哲與丁守中由前後任民政局長帶路

2018-06-04 07:24

姚文智戰北市 蘇治芬將扮演重要角色

2018-06-04 00:52

柯文哲將設競選辦公室 蘇治芬幫姚文智操盤？

2018-06-04 00:25

吳音寧怎麼辦？ 丁姚柯各有看法

2018-06-04 00:11

台北「三國大戰」火熱… 選市長像拚里長

2018-06-03 23:55

影／柯稱吳音寧是小白兔 丁守中：若當選市長馬上換掉

2018-06-03 18:27

能力有問題 丁守中：當選後馬上換掉吳音寧

2018-06-03 16:50

柯文哲：吳音寧問題不解決 民進黨會一直流血

2018-06-03 13:15

影／吳音寧爭議不斷 姚抱屈 柯P：民進黨會一直流血

2018-06-03 13:15

跟柯文哲誰人氣高？ 姚文智：在北市府朋友比他多

2018-06-03 12:25

吳音寧爭議不斷 姚文智緩頰：何不還她一個清白呢？

2018-06-03 11:23

加Line了沒 姚文智打選戰不一樣

2018-06-03 11:22

吳音寧負面消息不斷 柯文哲坦言對他有影響

2018-06-03 10:14

關鍵那一夜 柯P「被分手」內幕

2018-06-01 13:15

北市選戰搶年輕選票 柯文哲幕後有高人

2018-05-30 15:52
看更多

熱門文章

台南市長參選人影片破160萬人點閱 竟是霸氣CEO

2018-06-03 18:20

漢光演習驚傳空軍一架F-16 基隆外海失聯

2018-06-04 14:42

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

2018-06-04 13:32

能力有問題 丁守中：當選後馬上換掉吳音寧

2018-06-03 16:50

蘇貞昌站塑膠椅開講半小時 遇台下聊天就遞出麥克風

2018-06-03 20:22

遭批是藍狗！館長澄清怒斥：國民黨很爛 但民進黨爛到爆

2018-06-04 10:31

【重磅快評】供養吳音寧算什麼，此惡更甚千萬倍！

2018-06-04 10:25

跳電兩個月 他列出「民進黨十大能源幹話」

2018-06-03 21:22

獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見

2018-06-04 13:46

水果價崩總統府不排除再直播 孫大千：不務正業

2018-06-04 08:59

孫大千：民進黨不提兩岸論述 目的是為快速獨立

2018-06-04 08:06

台南市選情告急？ 王定宇建議黃偉哲：整合許忠信團隊

2018-06-04 09:39

吳音寧現象影響綠營選情？ 綠委建議：把事情講清

2018-06-04 10:24

與小英見面時間仍喬不攏 呂秀蓮臉書先談六四

2018-06-03 20:50

台北「三國大戰」火熱… 選市長像拚里長

2018-06-03 23:55

生氣了！陳佩琪：三立7天內道歉，否則提告

2018-06-04 14:19

遭限制出境 新黨：民進黨市長去大陸賣水果就可以？

2018-06-04 10:50

吳敦義背誦《禮運大同篇》 一貫道道親掌聲如雷

2018-06-03 17:49

漢光演習 首度連人帶機器擴大動員

2018-06-04 01:00

漢光演習驚傳1架F16失聯！空軍查證中

2018-06-04 14:40

吳音寧怎麼辦？ 丁姚柯各有看法

2018-06-04 00:11

F-16飛官吳彥霆 第二次遭遇墜機

2018-06-04 15:30

這群人最耐操 農業缺工靠他們

2018-06-03 21:35

台電：核四燃料棒運出再利用 創造資產最大價值

2018-06-04 06:52

姚文智戰北市 蘇治芬將扮演重要角色

2018-06-04 00:52

民進黨提名後 陳其邁首場基層見面會熱烈

2018-06-03 16:41

小黨、獨立參選人沒版面？「台灣川普」要搶網路主戰場

2018-06-04 08:00

雲豹甲車底盤標出去 國防部為得標商資格掛保證

2018-06-03 21:53

退伍軍人從農 國防部近期修法即上路

2018-06-04 00:17

觀察站／和或戰？藍綠「雙城奇謀」 柯P是最大難題

2018-06-04 00:41

呂秀蓮脫黨衝擊 棄保效應成關鍵

2018-06-03 20:21

漢光演習將屆 中共情蒐海空現形

2018-06-04 00:59

借黨部拚選舉還要租金 丁守中：另覓接地氣所在

2018-06-04 12:17

民調持續領先 丁守中全力爭取中間選民支持

2018-06-04 14:12

柯文哲將設競選辦公室 蘇治芬幫姚文智操盤？

2018-06-04 00:25

F16消失點疑在暖暖粗坑口 消防隊派人搜山

2018-06-04 15:14

花80億運出核四燃料棒？ 沈榮津：做資產最大化處理

2018-06-04 11:40

空戰打到巷戰…新北侯蘇互槓 同鄉會拔樁

2018-06-04 00:02

政院保證不缺水電 高思博：愚弄百姓

2018-06-03 16:55

蘇嘉全預計8日協商臨時會 綠擬推軍改列首案

2018-06-03 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top