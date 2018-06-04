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駁棄保效應 姚文智團隊：3位參選人實力相當

2018-06-04 12:17聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底台北市長選戰陷入三方之爭，今天有媒體最新民調顯示，現任市長柯文哲爭取連任，只有棄保效應發酵；民進黨台北市長參選人姚文智團隊今天表示，該份民調的陳述跟邏輯不通，尤其選舉後期有很多波民調，所以參考就好，民進黨完全執政後，第一次在首都提名市長人選，不可能讓自己參選人孤立無援，駁斥棄保效應，並相信年底將是三強鼎立。

有媒體最新民調顯示，年底台北市長選戰，國民黨市長參選人丁守中領先現任市長柯文哲，姚文智位居末段，若在「棄姚保柯」發酵下，柯文哲得票率才會提升，但丁守中也會增加。

姚文智競選團隊執行總幹事、台北市民進黨籍市議員阮昭雄今天（4日）上午受訪表示，他看了民調內容邏輯很不通，並反譏人家講感冒藥有兩種，親柯人士也有兩種，一個是柯文哲本人，一個就是某特定媒體的民調。

阮昭雄說，該份民調內容參考就好，尤其選舉到最後面還有很多波民調，現在民進黨提名後，全黨步伐一致，例如市議員跟市長參選人舉辦座談會，讓綠營回流，很多政見會陸續對外宣示、宣傳，相信更多選民支持姚文智。

所以沒有棄保效應問題？阮昭雄指出，單從這份民調來看，棄保分析很有趣，也蠻啼笑皆非，如果「棄姚保柯」，反而丁守中民調增加，看起來陳述跟邏輯不通。

阮昭雄接著說，棄保議題在這次選舉很難發酵，原因這3位參選人實力相當，這也是民進黨完全執政後第一次在首都提名，完全執政黨不可能讓自己參選人孤立無援，產生棄保效應，現在國民黨積極想在首都攻下一城，柯文哲憑著現任行政優勢，相信年底會是三強鼎立。

另外，該民調提到台北市的民進黨議員選情恐崩盤，阮昭雄坦言，針對議員選舉，目前為止看起來比上一次更艱困，三強鼎立後，選票一定會有所瓜分，但依據每位議員選區狀況不同，每位議員會全力以赴，目前市黨部希望規劃台北市六個選區的議員參選人可以聯合競選，聯合競選樣態成行後，在選票分配上，可以把每張選票化成有效席次

媒體詢問，前總統陳水扁在「新勇哥物語」中提到，若柯、姚有一方落後，就會被排除？阮昭雄說，嚴重落後情形，在之後顯然不可能，三強鼎立儼然已經成形，尤其更像1994年市長選舉翻版。

至於外界關心姚文智的競選團隊成員，阮昭雄說，外界談到是否找立委吳思瑤當總幹事，甚至政務委員張景森，目前都在洽談中，也都是口袋名單，不過張景森有政務在身，是有可能提供相關選舉的策略跟方法跟政策，但要在競選總部掛一個明確職務，可能還要商量，競選總部的架構也正在擬定當中，姚文智也開始逐一拜訪跟請益，目前還沒有完整架構。

選戰必爭取的基層里長，柯文哲有現任北市民政局長藍世聰帶路、丁守中有前北市民政局長黃呂錦茹操盤，反觀姚文智團隊恐顯弱勢。阮昭雄說，柯文哲有行政優勢，很多議員在總質詢質疑是否濫用行政資源，柯也沒有十足把握，當然有民政系統相對優勢，但民進黨過去在基層都是由下而上的狀態，希望跟更多里長合作，發揮基層走動的效果。

民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊執行總幹事、台北市民進黨籍市議員阮昭雄今天（4...
民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊執行總幹事、台北市民進黨籍市議員阮昭雄今天（4日）上午受訪。記者張世杰／攝影
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