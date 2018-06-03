放話「姚文智會第一」 洪耀福是智多星還是幹話王？

2018-06-03 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



民進黨秘書長洪耀福。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨決定徵召姚文智選台北市長，但姚文智的民調數字卻依舊低迷，幾天前一項網路民調，丁守中支持度高達57.3%，現任台北市長柯文哲則有31.5%，唯獨姚文智只有6.1%。

民進黨秘書長洪耀福於是就被問到姚文智是否會因發生被棄保的狀況，洪耀福衝口而出說，「不會啦！姚文智會第一名的！沒有棄保的問題。」民進黨都在逆勢中打選戰，但這話讓人覺得，這恐怕是吹哨子壯膽的成分居多。

縱觀洪耀福這一兩年來對選戰的說法，這一類十分跳tone的話很多，不免讓人揣摩，他究竟是足智多謀的大軍師，還是胡亂扯皮的吹牛大王。

蔡英文徵召蘇貞昌被嗆 洪耀福跳出來護主：蘇必勝 選輸我辭

民進黨決定徵召蘇貞昌（中）參選新北市長後，兩個月來在多項民調裡多處於落後的局面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

跟姚文智的情況異曲同工，今年四月初，民進黨決定徵召蘇貞昌參選新北市長，但消息一傳出，游系的立委高志鵬即嗆聲，蘇若敗選，黨主席、閣揆都要負政治責任。

洪耀福馬上接受電台專訪自己跳出來承擔說，選戰是由黨祕書長操盤、布局，蘇貞昌代表民進黨選新北「必勝」，選輸的話他會辭去祕書長負責。可是，蘇貞昌正式被徵召後，兩個月來在多項民調裡多處於落後的局面。這個蘇貞昌「必勝」的說法，不知底氣何來？

蘇民調大幅落後 洪耀福：假民調就像吃假藥一樣 吃久會傷身

蘇確定提名後，包括中時與聯合報的民調分別顯示，侯友宜分別以50％對27％、45％對26％支持度大幅領先蘇貞昌，但洪耀福隔天卻說 ，其實做假民調就像吃假藥一樣，吃久就會「久服傷身」，假藥吃久了，身體會變壞！

他質疑侯友宜選戰的打法跟現任新北市長朱立倫差不多，是透過民調的大幅領先來創造「西瓜效應」？他說，上次游錫堃選新北市長時，也有媒體報導游錫堃民調大輸朱立倫30、40趴，結果怎麼樣？

不覺得侯友宜強 卻先打預防針「他家都綠的」

聽到洪耀福的選舉言論，侯友宜愣住2秒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

話是不錯，民調並不代表一切，尤其民調領先最後翻盤的例子比比皆是，但很顯然洪耀福是十分擔憂侯真的出線代表國民黨。

去年11月侯動向未定，洪耀福跟媒體茶敘就放話透露，上次在新北市議員沈發惠岳父告別式上碰到侯，侯跟他說自己沒有要選；又說，自從2008年起，民進黨其實曾多次接觸侯友宜，希望他代表民進黨參選，徵詢過的地區包括嘉義縣、桃園市、台中市，還有2010年的新北市，說侯「一直是我們鎖定的對象」。

他甚至說，「侯友宜的家族在嘉義都是我們的人，他們家族都是綠的，而且都很死忠，他的爸爸、親戚，都是深綠的。」

被批分化後又說侯是傀儡 應「切割朱立倫」

針對洪耀福對國民黨內部指指點點，朱立倫親上火線痛批這是「分化招數」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

洪耀福對國民黨內部指指點點，說侯友宜是民進黨鎖定的對象，引發朱立倫親上火線痛批這是「分化招數」，洪耀福馬上再跟媒體茶敘說，侯友宜選擇躲起來，讓朱立倫出面攻擊，顯見不是侯友宜太嫩、就是朱立倫太強勢。

他說，朱立倫會是侯友宜選戰的最大包袱，「侯友宜可能會變成吳敦義及朱立倫間的犧牲品。」 朱批洪與侯根本沒有見面，洪耀福則說，其實他們見過很多次，但他體諒侯友宜「身在曹營的痛苦」，還說侯友宜應該利用這機會把很多事情講清楚，包括藍綠友好關係、他的難處、願景與想法。

他說，新北地方都覺得侯友宜是朱的魁儡，侯是朱立倫要控制新北的延伸，但朱立倫兩屆市長，「政績實在令人不敢恭維」。

媒體即問，如果是侯友宜，要怎麼打選戰？洪耀福還為侯獻策說：「切割朱立倫、擺脫周錫瑋、靠攏吳敦義。」但為敵人所獻的策，旁人恐怕只會當作那是黃鼠狼給雞拜年，不安好心。

評丁守中是「悲劇英雄」 預測蔣萬安選北市

被酸悲劇人物、哀兵必勝，丁守中回嗆洪耀福可悲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不只新北，洪耀福對台北市也一堆神台詞，卻老是說錯，去年11月下旬，他對丁守中宣布參選台北市長，鐵口直斷「丁守中是悲劇人物」，說丁守中若要選，應該要有決心，喊出「我就是要參選到底」，有決心才能嚇退其他人。此說引起丁守中在他的臉書反嗆，「閉上你的臭嘴，管好你那最沒出息的黨吧！」

洪還數度點名國民黨將派立委蔣萬安出征台北市長，眼見蔣萬安在當時勞基法修法時一人在質詢台上奮戰，被解讀參選機率頗高，洪耀福還十分自豪他的預言神準，說「國民黨要跟我道歉。」

他甚至說，「蔣萬安是吳敦義的最愛」，最後結果就會是蔣，這種事一定會驗證。他更分析，國民黨內部有傳統支持者的結構因素，蔣萬安血統純正，吳敦義支持蔣參選，某種程度可以跟外省系統進行和解及拉攏，「如果我是吳敦義，我也會這樣決定」，這也有利吳敦義布局2020年總統選舉。

蔣萬安宣布不選滿臉豆花 洪耀福竟說：建議吳敦義自己選

蔣萬安一月時宣布不參選台北市長，投下震撼彈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

到了今年一月，蔣萬安宣布不參選台北市長，投下震撼彈。洪耀福並不檢討自己預測失準，卻奚落國民黨說，這是國民黨主席吳敦義在布局上最大的挫敗，代表蔣萬安不願意做吳敦義的棋子。他還建議，吳敦義可以自己出來選，否則如果新北市長朱立倫要承擔，吳敦義在2020就出局了。

他說，蔣萬安不選台北市長，是吳敦義最大的挫敗，但若吳敦義自己選，「我們就會有壓力」。甚至說，「我對吳敦義太好了，每天在教他，國民黨應該把秘書長薪水撥給我。」

說過蔣一定選的他這時竟說，「蔣萬安不選是對的，這孩子很聰明」，吳一直希望藉由蔣萬安在2020大選時，幫自己吸收深藍選票。但是蔣萬安不希望當吳敦義2020的棋子，雖然政治上，蔣很年輕，卻很有自己的想法。

他又再倒打丁守中一耙說，國民黨就算沒有蔣萬安，丁守中也是持續悲劇，人生最大悲劇莫過如此，沒有蔣萬安，也還不是他。

可是如今的結果是，國民黨吳敦義並沒有自己跳下來選，而是他說的悲劇英雄丁守中出線。那些神預測與神建議沒有一個兌現。

宜蘭林姿妙領先 洪耀福酸：她連公文都不會看

國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙。 圖／林姿妙提供 分享 facebook

民進黨在宜蘭縣長的選情連黨內都普遍不看好，洪耀福卻說，國民黨提名的林姿妙，看似強大其實並不強，還 爆料說，指林姿妙當羅東鎮長時，連公文都不會看，「一個公文都不會看的人要當縣長，這也太為難，勉強了！」

洪耀福說，林姿妙的優點，是很勤奮跑，看到人就握手，但「這樣就能當縣長嘛？」縣民要思考，且林姿妙背後複雜的政商關係，也要被檢視。

洪表示，過去民進黨還沒有提名，讓林姿妙一直跑，但民進黨現在提名完了，等內部整合好就開始比較，以林的口才、能力、見識，未來會接受很多檢驗。

彰化縣長選舉說國民黨是黑道大整合

立委蔣萬安（左2）陪同國民黨提名的下屆彰化縣長參選人王惠美（左3），到彰化市三民市場贈送康乃馨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年11月，媒體問他國民黨在彰化縣已展開整合，洪耀福竟回說，民進黨也整合的很快，「我們是白道大整合，他們（指國民黨）是黑道大整合」。

他說，彰化選情現在看民調還不是很準，國民黨過去執政，彰化縣的建設比其他縣市落後太多，彰化縣長魏明谷正在努力補足百萬大縣格局的身分和聲量，這些年他推動包括綠能等建設短期內不易看到政績，但再一屆彰化就可脫胎換骨。

但他口中「黑道大整合」出線的王惠美，今年1月竟在媒體民調中領先魏明谷，洪耀福只好拿出黨內民調說，黨內的民調中魏明谷支持度領先王惠美6、7個百分點，目前狀況還好，但民進黨還是要小心。

這次北市民進黨自己提名 他預言「柯P若選上將成全台最大尾」

洪耀福預言這次柯文哲若當選，會變成台灣最大尾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年四月初，洪耀福在民進黨主管會議上說，民進黨推自己人參選台北市長的情況下，有三種可能面對的狀況，第一是民進黨推出一個很強的人，最後把國民黨和台北市長柯文哲都打敗，第二種狀況是，民進黨推出的人選不夠強，最後把柯文哲拉下來，但卻讓國民黨當選，第三種狀況是，民進黨推出的人選不強，最後是國民黨落選，但柯文哲還是當選，如果是這樣，柯文哲就變成台灣最大尾。

現在，民進黨已經推出姚文智，柯文哲會不會依然成為全台最大尾，正考驗著洪耀福不斷失準的神預言。