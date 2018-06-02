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吳思瑤：輔選姚文智 給我任務重於職務

2018-06-02 20:35中央社 台北2日電

民進黨立委吳思瑤。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
民進黨立委吳思瑤。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
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民進黨立委吳思瑤今天針對外傳民進黨台北市長參選人姚文智找她擔任競選總幹事表示，雙方還沒時間討論工作，但她認為職務不重要，給她任務比較重要，一定大力幫忙，義不容辭。

民主進步黨台北市長參選人姚文智今天表示，有找過吳思瑤幫忙。他相當肯定吳思瑤曾在立委選舉打敗對手丁守中，直指這樣表現「當然是要借重的好幫手」。由誰擔任競選總幹事，有很多人選都在討論，而許多朋友都相當推薦吳思瑤。

吳思瑤下午告訴中央社記者，現在姚文智在立法院跟她打招呼時，都說請她一定要幫忙。而她也跟姚文智說，一定會幫忙。但是要擔任什麼樣的職務、工作，雙方都還沒有時間做具體的討論，而她也尊重姚文智在選務上的安排。

吳思瑤說，職務的安排不重要，給她任務比較重要，她也非常樂意接受任務。她過去擔任過三屆台北市議員，對台北市政熟悉，也與輔選的議員是好朋友。她樂於當姚文智的分身，幫忙姚文智分擔行程，義不容辭。

另外，吳思瑤認為，這場選戰是場打政策導向的選舉，台北市民厭惡政治，不能落入政治操作的選戰。她個人對自己的定位就是擅長政策論述，而三屆北市議員的經驗也讓她熟悉北市市政，非常樂意在政策的論述與擘劃上大力幫忙。

對於中國國民黨台北市長參選人丁守中說，姚文智找到美女總幹事，聲勢會往上衝，但認為不會造成威脅。吳思瑤表示，先謝謝丁守中的稱讚，但請不要對專業女性政治工作者只套上外貌的標籤，她不只有美麗，也很有實力。

吳思瑤姚文智丁守中
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