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北市選舉 扁：若有也是「棄柯保姚」或「棄姚保柯」

2018-06-02 08:44聯合報 記者周佑政╱即時報導

年底台北市長選舉目前呈現現任市長柯文哲、國民黨丁守中及民進黨姚文智三足鼎立局勢。前總統陳水扁在「新勇哥物語」中，引述《聯合晚報》報導，進一步分析今年選戰是否出現「棄保」現象。扁直言，保證不會有「棄丁保柯」或「棄柯保丁」。如果有，也是「棄柯保姚」或「棄姚保柯」。

●「新勇哥物語-124—2018台北市長選舉會棄誰保誰」全文：

勇弟：詳閱2018.5.6《聯合晚報》記者黃國樑寫［當年「棄黃保陳」，如今柯文哲會被棄？］的文章，從深藍統媒的報導裡頭不難發現當年的棄保問題。數字會說話！

勇哥：這是我看過寫的最詳實、最客觀回顧1994年台北市長選舉棄保議題的論述報導。文章告訴我們幾個事實：

一、操作「棄黃保趙」的始作俑者是趙少康及提名他的新黨。早在1994年8月趙少康就放話說，為了避免台北市落入阿扁手中，國民黨應與新黨合作，全力支持趙少康當選。因為7月的民調阿扁已經以30.3%，領先趙少康的22.3%與黃大洲的15.4%。

二、緊接著9月，國民黨內挺趙少康的聲音也浮現。國民黨高層指出，新黨以民進黨與非民進黨來區隔選民的策略，就是企圖造成陳水扁和趙少康對決的形勢，使不認同黃大洲、又不願支持陳水扁的眾多國民黨員，轉而支持趙少康。新黨操作「棄黃保趙」的選戰伎倆，終於被國民黨公開指控。

三、11月30日，距投票日只剩三天，新黨全國競選及發展委員會召集人王建煊逆向操作，指控國民黨當局已決定放棄黨提名黃大洲，改支持民進黨的阿扁。新黨從操作「棄黃保趙」，最後改稱國民黨要「棄黃保陳」的催票說法，馬上引起總統府、情治系統及國民黨當局強烈關切。李登輝甚至要在投票前一天一早親赴黃大洲競選總部，為他加油打氣、精神講話。

四、12月3日投開票結果，阿扁以得票率43.67%贏過趙少康的30.17%，黃大洲則以25.89%選票落敗。國民黨秘書長許水德開票後向記者轉述他向李登輝報告台北市選情經過時，含淚哽咽，兩次表示，「都是謠言害的」。

五、可見國民黨認為「棄黃保陳」只是謠言。事實上只有新黨、趙少康操作「棄黃保趙」，情治單位私下也是這樣證實。但最後沒有成功，不代表不存在。

勇弟：有些名嘴在電視政論性節目評論，阿扁在1994年台北市長選舉是最後才逆轉勝的，事實又如何？

勇哥：不談其他民調都是阿扁一路領先，依照《聯合晚報》上述文章報導：

一、選前7月民調，阿扁以30.3%，領先趙少康的22.3%與黃大洲的15.4%。

二、10月一份民調發現，國民黨支持者中，支持阿扁的竟然占了百分之21.2%，與支持黃大洲的22.2%，及支持趙少康21.7%不相上下。

三、10月初舉行電視辯論結束，民調也顯示，阿扁支持度為30.3%，趙少康為26.1%，但黃大洲掉到只有9%。

四、如果有所謂逆轉勝，應該是指，1993年底也就是選前一年，民調顯示，在台北市長方面，國民黨的支持率是30%，民進黨只有14%，尚且低於新黨的14.8%。當時省長部分，國民黨更居絕對優勢，支持率高達44.3%，民進黨才9.7%，新黨則是6.6%。阿扁從民進黨支持度嚴重落後，一路領先國新兩黨的候選人。

勇弟：1994年領先國民黨的新黨候選人趙少康操作「棄黃保趙」失敗，但1998年國民黨市長候選人馬英九選前民調大贏新黨的王建煊，最後「棄王保馬」成功。2000年總統大選，親民黨前身無黨籍的宋楚瑜民調勝過國民黨的連戰，最後「棄連保宋」或「棄宋保連」都沒有成功。年底台北市長選舉有沒有可能發生棄保現象？

勇哥：保證不會有「棄丁保柯」或「棄柯保丁」。如果有，也是「棄柯保姚」或「棄姚保柯」，柯姚之間，嚴重落後的一方會被棄！？如果三強鼎立或柯姚旗鼓相當，也不會有棄誰保誰問題！？

2018年北市長選舉，民進黨自提姚文智（左）。 圖／聯合報系資料照
2018年北市長選舉，民進黨自提姚文智（左）。 圖／聯合報系資料照
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