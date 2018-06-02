民進黨北市自提人選 林濁水：總統心裡苦

2018-06-02 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨台北市長人選確定由立委姚文智擔任，民進黨選對會共同召集人陳明文昨日上廣播節目透露，黨主席蔡英文曾在選對會決定後建議她自提人選，蔡英文總統說出「一定要這樣嗎？」語意充滿無奈。民進黨前立委林濁水今日在個人臉書發文指出，「總統心裡苦，總統總是私下說」。

●林濁水臉書全文：

總統心裡苦，總統總是私下說。

激烈獨派逼民進黨台北市長選舉自已推人，總統心裡苦，但是公開不説，私底下才説。公開她說「喜歡禮讓柯文哲？哪來的謠言」。但是3月27海外獨派當面要求總統自提，總統心裡苦，私下向他們說，如果民進黨推人，掉入第三名怎麼辦？民進黨絕對不能掉到第三名。

海外獨派轉述後大家才知道總統的苦。

現在情勢提的真的是第三名了，大家以為自提是總統檢查了柯的台灣價值後作的明快決斷。是不是這樣，總統仍然是私底下才説。他私底下問向她報告決定自己提名的選對會召集人說「真的要這樣嗎？」口氣很苦很猶豫很無奈。但是她的苦、猶䂊和無奈又是選對會召集人接受媒體專訪才洩露出來的。