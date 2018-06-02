親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
呂秀蓮放話退黨
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
司法院修法爭議
教育部拔管僵局
政治
軍事
綜合

「把台灣變美國、抽乾內海水」 最傻眼政見 得獎的是...

北市新光三越貴婦連人帶車被擄 搶走11萬還被押到賓館

民進黨北市自提人選 林濁水：總統心裡苦

2018-06-02 08:10聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨台北市長人選確定由立委姚文智擔任，民進黨選對會共同召集人陳明文昨日上廣播節目透露，黨主席蔡英文曾在選對會決定後建議她自提人選，蔡英文總統說出「一定要這樣嗎？」語意充滿無奈。民進黨前立委林濁水今日在個人臉書發文指出，「總統心裡苦，總統總是私下說」。

●林濁水臉書全文：

總統心裡苦，總統總是私下說。

激烈獨派逼民進黨台北市長選舉自已推人，總統心裡苦，但是公開不説，私底下才説。公開她說「喜歡禮讓柯文哲？哪來的謠言」。但是3月27海外獨派當面要求總統自提，總統心裡苦，私下向他們說，如果民進黨推人，掉入第三名怎麼辦？民進黨絕對不能掉到第三名。

海外獨派轉述後大家才知道總統的苦。

現在情勢提的真的是第三名了，大家以為自提是總統檢查了柯的台灣價值後作的明快決斷。是不是這樣，總統仍然是私底下才説。他私底下問向她報告決定自己提名的選對會召集人說「真的要這樣嗎？」口氣很苦很猶豫很無奈。但是她的苦、猶䂊和無奈又是選對會召集人接受媒體專訪才洩露出來的。

總統若老是有苦在心只私下說，若私下話不被洩露或洩露得走様，總統豈不是常常要被誤會？總統的作法，建議再想想，但是也不宜像過去一想就是久久久。

前民進黨立委林濁水。圖／聯合報系資料照
前民進黨立委林濁水。圖／聯合報系資料照
分享

林濁水蔡英文九合一選舉2018台北市選舉
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

北市稱脫離千億債務 丁守中：郝留的積蓄

2018-06-01 23:38

北市長會棄保？扁：保證不會棄丁保柯或棄柯保丁

2018-06-02 08:27

柯文哲：北市脫離千億債務俱樂部

2018-06-01 23:30

柯P戳「補貼單身」 姚正名「青年租屋券」消毒

2018-06-01 23:29

落選回去當醫生？柯文哲：醫術退步很多

2018-06-01 15:10

柯P暗指蘇真昌沒救 姚文智批：自我膨脹

2018-06-01 14:28

北市脫離千億債務俱樂部 丁守中：柯P不做公共建設

2018-06-01 14:20

民進黨提北市長人選前 蔡英文曾說：一定要這樣子嗎？

2018-06-01 13:37

影／姚文智喊單身補助3千元 柯文哲:鼓勵不要結婚?

2018-06-01 13:18

關鍵那一夜 柯P「被分手」內幕

2018-06-01 13:15

姚文智：大巨蛋應解約 北市府接管

2018-06-01 12:52

姚文智與黨部幹部座談 強調將大規模都更

2018-06-01 12:49

呂秀蓮勸市民選「有品味的市長」 柯文哲：還可以啦

2018-06-01 11:58

姚文智與市黨部幹部座談會 高喊當選

2018-06-01 11:54

佯裝親柯人士批民進黨？柯P：跟市政無關下一題

2018-06-01 11:48

姚文智喊單身補貼3千元 柯P不解：奇怪的政策

2018-06-01 11:35

姚文智澄清：單身發津貼是指青年租屋券

2018-06-01 11:34

洪耀福說姚文智會衝第一 孫大千：若沒有要不要辭職？

2018-06-01 09:11

北市選戰搶年輕選票 柯文哲幕後有高人

2018-05-30 15:52
看更多

熱門文章

評時事被圍剿 館長怒譙：年底選舉你就知道，X！

2018-06-01 10:46

民進黨提北市長人選前 蔡英文曾說：一定要這樣子嗎？

2018-06-01 13:37

【即時短評】洪耀福 你太瞧得起國民黨了

2018-06-01 10:23

北農業務推廣費爭議 吳音寧：完全合情合理

2018-06-01 18:21

獨／蔡政府用嚴查反制斷交 旅行社爆申請被壓件不處理

2018-06-01 11:27

政府嚴審陸團？旅遊業者：政府要把我們逼死

2018-06-01 10:59

金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

2018-06-01 20:21

提告沒在怕 彭文正再PO「新版」要台大自主聯盟道歉

2018-06-01 22:19

李家同：這是我畢生看過最奇怪的國際新聞

2018-06-01 19:48

吳音寧被爆拿公費送民進黨洋酒 李明賢：蔡英文沒喝？

2018-06-01 22:28

吳音寧送洋酒！ 農業社團：崇尚本土文青怎送洋酒?

2018-06-01 22:54

【重磅快評】只會打自己人 蔡政府是在挑戰人民底線？

2018-06-01 16:53

全球軍力排行 台灣今年排名落居24、大陸排第3

2018-06-01 11:44

【即時短評】硬要台大重啟遴選 新教長將面臨三大困境

2018-06-01 12:47

教部拔管 民調：近五成偏綠民眾 認為重創政府形象

2018-06-01 10:37

吳音寧花公款為民進黨綁樁？北農：符合規範

2018-06-01 11:39

獨／拔管沒證據！跨部會小組有人提醒要有具體事證

2018-06-01 11:47

不滿年金改革結果 國策顧問朱武獻請辭

2018-06-01 11:59

兩岸低迷敏感時刻…民進黨將協推「禁掛五星旗」公投

2018-06-02 00:42

呂秀蓮脫黨選？ 段宜康：她是黨的邊緣人得到支持有限

2018-06-01 10:00

蔡明興當遴委 陳弱水：我未推選 也不知是誰提名

2018-06-01 20:35

賴清德：2031年解決台灣缺水問題

2018-06-01 14:22

北市脫離千億債務俱樂部 丁守中：柯P不做公共建設

2018-06-01 14:20

漢翔新式高教機組裝開架 總統蔡英文宣示國防自主

2018-06-01 16:18

民進黨盼同婚獲認同 伴侶盟：洪耀福的話讓人吐血

2018-06-01 16:32

呂要退黨？ 扁：只要蔡總統找些事給呂發揮應有轉圜

2018-06-01 09:25

周錫瑋辦感恩餐敘 侯友宜突現身敬酒：感謝替我講好話

2018-06-01 21:13

落選回去當醫生？柯文哲：醫術退步很多

2018-06-01 15:10

國策顧問朱武獻不滿年改請辭 總統府：願持續溝通

2018-06-01 14:23

影／林為洲不滿「被做掉」堅持民調 不排除脫黨參選

2018-06-01 13:51

看問題／「反五星旗」公投升高對抗 走危險鋼索

2018-06-02 00:56

吳音寧花公款送洋酒？民進黨稱沒收到

2018-06-01 23:34

民進黨北市自提人選 林濁水：總統心裡苦

2018-06-02 08:10

樹林秀泰影城開幕 綠議員：怎沒請蘇貞昌來?

2018-06-01 12:35

慰留呂秀蓮 「蔡呂會」安排好了

2018-06-02 00:47

侯友宜韓國瑜高雄聯手 最強探長菜販相互拉抬

2018-06-01 11:59

卸任後接101董座？ 張花冠：我怕高

2018-06-01 10:38

民進黨敲時間安排總統親訪 呂秀蓮續提政見

2018-06-01 20:52

推公投代替防守？ 民進黨這麼盤算…

2018-06-02 01:15

李亞萍剛出院 余天趕場為蘇貞昌站台

2018-06-01 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top