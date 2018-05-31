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台北燈節燈具放倉庫生鏽？ 綠議員批：一次性活動浪費

2018-05-31 15:42聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲上任後，屢次對外強調「最討厭一次性活動」，不過如今台北市議員洪健益卻接獲民眾爆料，指北市府去年花了1.2億元舉辦台北燈節，但主燈之一林默娘燈具至今卻還放在倉庫，燈具殘破不堪，難道不是「一次性」活動嗎。

洪健益表示，之前接到民眾陳情，指市府去年花了1.2億元舉辦台北燈節，但林默娘燈具至今卻還被棄置於倉庫中，燈具生鏽、破損、污漬，甚至林默娘的手還斷了。

此外，今年台北燈節花了8千多萬元，但今年狗年的20隻台灣犬燈具，卻如同流浪狗一樣被丟棄在角落。

洪健益質疑，柯市長口口聲聲說討厭一次性活動，如今這些燈具被這樣子隨意棄置，破舊不堪，難道就不是一次性消費嗎，更何況燈具放在倉庫裡，不僅要花錢安置，一旦受潮故障，還要花錢維修，造成不必要的浪費。

對此，柯文哲說，台北燈節是每年要辦，燈具應該要想一下資源再利用。

北市府觀傳局長陳思宇表示，今年燈節的燈飾已先後在杜鵑花節、螢火蟲季等活動布展，8月也將到日本青森縣參展、12月則是去大阪，絕非只有一次性的利用。

至於去年的林默娘燈具，陳思宇說，原本要安置在西門町一帶，不過因燈具太高，考量颱風季的安全性而作罷，目前正在和民政局協商，研議在動漫季、動玩展、北台灣媽祖文化節等活動展出，讓林默娘燈具也有亮相的機會。

林默娘燈具。圖／報系資料照
林默娘燈具。圖／報系資料照
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