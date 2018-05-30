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年輕人不認識姚文智？ 民調下探「零的領域」

2018-05-30 10:46聯合新聞網 綜合報導

由左至右為台北市長參選人丁守中、柯文哲、姚文智。 圖／聯合報系資料照片
由左至右為台北市長參選人丁守中、柯文哲、姚文智。 圖／聯合報系資料照片
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本月28日民進黨確定提名姚文智為台北市長參選人後，由丁守中、姚文智、柯文哲所代表的藍綠白三強鼎立市長之爭也正式確立。

月初ETtoday所主辦的民調結果顯示，姚文智的支持度只有4%的結果，曾被網民酸「比啤酒濃度還低」，姚文智還為此發表「起風了」的言論，表示民意已開始轉向，為自己的支持度表現出信心，還重申自已曾說的「若代表民進黨參選結果落到第三，將退出政壇」絕對說話算話。

昨日(29)由世新大學民調中心所進行的民意調查結果出爐，丁守中的支持率為29.1％， 姚文智為13.5％，柯文哲則為29%，三方支持度看來似乎各有消長，但民調中20-29歲階層的支持率結果驚人，已在網路上瘋傳。年輕人支持度中，丁守中得到18.2%，柯文哲風光拿下 55.6%，姚文智的結果則是破天荒的掛蛋 0%。

網友將民調結果放上PTT，招來熱烈的回應，「笑死」、「年輕人又不投票，有差嗎」、「只有姚0%能超越姚4%」，有人質疑0%可能是誤植，覺得「太誇張」，得到推論「應該是不滿0.4% 四捨五入之後就變0%」。眾人對於民調結果踏進零的領域都激動不已，直言「有點尷尬」。

這次民調結果依年齡層來看，丁守中的支持者大多分佈在中高年齡層，50-59歲階層的支持率為49.3%，柯文哲則穩坐年輕族群之冠，在20-29歲階層拿下55.6%的支持率，最支持姚文智的年齡階層則在60歲以上，得到21.5%。

民調姚文智柯文哲丁守中
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