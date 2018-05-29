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丁守中昨拜會爭取支持 蔣萬安：職位不是問題

2018-05-29 00:35聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨台北市長參選人丁守中被提名後，積極拜訪黨內要角，本周起還將逐一拜會黨籍立委請益，爭取支持。昨天（28日）下午首站，丁守中即直赴初選過程原黨內屬意的強棒、青壯派立委蔣萬安辦公室爭取支持，今天下午也將陸續拜會另4位黨籍台北市立委。

丁守中辦公室證實，昨天下午確實拜會蔣萬安爭取支持，但拜會目的主要在於跟蔣請益，希望後續選戰能得到蔣的奧援，重點不是邀請出任任何競選辦公室職務。

蔣萬安受訪時也證實，丁守中確實到立院辦公室拜會，兩人除針對市政與當前重大爭議議題廣泛交換意見外，丁守中會中也希望蔣萬安未來能多協助爭取青年選票支持。蔣萬安也當場應允，只要有能幫得上忙之處，一定全力幫忙。

與會人士轉述，會中丁守中確實提到，目前外界積極建議，盼他能邀請蔣萬安出任未來競選總部總幹事一職，詢問蔣萬安的意願。蔣萬安回應，「職務不重要」，他會盡力為丁守中輔選。

蔣萬安表示，競選總部總幹事一職不需要全心投入，但他現在仍是黨團幹部，在立院也職責繁重，勢必無法分身出任。至於是否出任未來競選總部榮譽職，蔣萬安則說，這尊重丁守中整體規劃，但對他而言，重要的是要幫忙丁守中打贏年底台北市長選戰。

民進黨昨天確定年底台北市長選戰將自提人選，徵召黨籍立委姚文智參選。昨天「丁蔣會」中，丁守中也直言，目前「壓力很大」，姚文智有中央執政的民進黨政府奧援，現任無黨籍市長柯文哲更是直接掌控市府機器，他只能戒慎恐懼，對選情不敢大意。

蔣萬安則肯定，丁守中到目前為止的選戰規劃都非常穩健，基層拜訪的反應也不錯，未來不論是在立院以議題合作、支援火力，或是陪同到選區造勢，他都可配合丁。

昨天的「丁蔣會」是丁守中上午突然致電邀約，但因蔣萬安上午仍有質詢要進行，改約下午2時，會談約半個小時。會談過程，除丁與蔣外，雙方各有一位幕僚陪同。蔣萬安受訪表示，會談氣氛不錯，他與丁其實在很多場合都有碰面，並不陌生。

據了解，丁守中今天下午仍再前往立院，再拜會包含黨團書記長李彥秀、黨籍資深立委費鴻泰、賴士葆與蔣乃辛等黨籍台北市立委。之後還會另外再擇期拜會前立法院長王金平，對當前政治情勢請益。

丁守中蔣萬安民進黨

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