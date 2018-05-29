擁抱年輕才有票？柯P正妹多 丁守中拒網紅

年底縣市長選舉，年輕選民舉足輕重，最容易接觸年輕選民的網路世界，更是兵家必爭之地，參選人除了掃街的傳統打法，不約而同找來七、八年級年輕幕僚負責網路戰及年輕選票，激烈戰況可見一斑。

不過，年輕幕僚大多不是很懂台語，碰到雙聲道的主子，有時會出糗，甚至把「咱在座ㄟ所有朋友」聽打成「我姊姊的所有朋友」，差點鬧出笑話。

柯P Twitter推手是正妹 輕鬆活潑是王道

柯文哲被網友戲稱「阿伯」，八年級的黃瀞瀅是團隊最年輕的幕僚。 圖／擷取自黃瀞瀅臉書 分享 facebook

今年58歲的台北市長柯文哲雖網友口中的「柯P阿伯」，臉書粉絲已達177萬人，去年7月又成立IG帳號，粉絲數已超過27萬人，每次貼文，按讚人數都是萬人起跳。他幕僚團隊幾乎都是7、8年級生。最年輕的黃瀞瀅也是81年次，曾擔任記者，後來離職赴英國取得政治傳播碩士。

接手經營柯文哲Twitter至今粉絲人數增加約5萬人，累計近18萬人。黃瀞瀅說，Twitter觸及的對象大多是外國人，發文全都得用英文，除做政策宣傳，每周五、六、日會透過輕鬆活潑的照片吸睛。

黃瀞瀅說，不少在台灣的外國人都有追蹤柯文哲的Twitter，並常在下方留言。透過外國人的觀察，從新的角度看台北需要改進的地方，做為施政參考意見，其實滿有趣的。

丁守中：搞怪不是我專長 不用隨風起舞

丁守中起用不少年輕人，81年次的楊植斗是發言人之一。 圖／擷取自楊植斗臉書 分享 facebook

國民黨台北市長參選丁守中競選辦公室大量啟用七、八年級生應戰，4名發言人立委蔣萬安前法案助理詹為元、國民黨中央委員田長沛、國民黨代表劉思吟及台北市議員王鴻薇前法案助理楊植斗，一字排開，平均年齡約30歲。

81年次的楊植斗是團隊最年輕一員，為了讓更多年輕人了解丁守中，楊植斗今年2月幫丁成立IG(帳號：tingformayor2018)。楊植斗說，有別於丁在臉書的學者形象，IG內容較為活潑、有趣，用照片說故事，讓大家看到不一樣的丁守中。

為了讓丁感覺活潑一點，楊植斗曾建議他和網紅，甚至是卡提諾狂新聞等平台合作，不過丁守中都拒絕，認為搞怪不是他的專長，不用隨風起舞。楊說，提議遭拒會沮喪，不過後來發現丁是對的，還是應該用符合他的調性，運用他的特質來推薦給更多市民認識他。

•侯友宜 攝影官25歲 就愛草根那一味

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群（前右）年僅25歲，各種活動都能見到他在旁關注媒體動態。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群年僅25歲，去年起協助侯友宜經營臉書經營。他說，侯友宜很信任幕僚，給幕僚很大發揮空間去規畫議題和行程。因為侯是選舉素人，團隊不會刻意修飾，盡量讓侯友宜呈現自然、草根的那一面。

侯友宜的攝影官陳佳伶也是25歲，曾在法國巴黎Spéos攝影學院留學。侯的臉書、IG各種有趣照片，甚至侯友宜宣布參選時頭戴工程帽的「安居樂業」照片，都出自陳佳伶之手。陳佳伶說，她拍照著重呈現侯跟人互動、有溫度的那一面。

•蘇貞昌 發言人26歲 每天心情都戰戰兢兢

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞曾參與太陽花學運，現在協助處理蘇的形象及傳達訊息。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

蘇貞昌競選辦公室發言人、綽號「飯糰」的黃韋鈞今年26歲，學生時代就在民進黨政策會實習，退伍後進入立委蘇巧慧辦公室負責媒體聯絡，現在參與蘇貞昌臉書操作，並擔任蘇辦發言人。他說，負責處理蘇的形象，並要把想傳達的訊息精準呈現，心情戰戰兢兢。

蘇辦另一名新聞聯絡人陳螢萱有171公分高挑身材，大學時代是傳播學生鬥陣成員，曾在平面媒體工作，被立委蘇巧慧看中拉進服務團隊。她曾在陪蘇貞昌跑行程時，手拿7、8支麥克風被報導，成為另類「嬌」點。

侯友宜和蘇貞昌都是國台語雙聲道，有些「台灣話」還險些考倒新生代幕僚。

賴冠群形容侯的台語「博大精深」，像不久前用「有空無榫」反擊蘇貞昌，幕僚聽不懂，急忙詢問「Google大神」。為了忠實反映侯說台語的「氣口」，新聞稿也會常見「作伙（在一起）」、「母湯（不可以）」、「攏是（都是）」等字句，讀起來更傳神。

蘇貞昌有次用台語說「咱在座ㄟ所有朋友」，結果幕僚不熟悉台語，竟聽打成「我姊姊的所有朋友」，陳螢萱檢查時發現啼笑皆非。還有一次蘇貞昌在新北市議會黨團幹部交接時說，「我們做好，市長和議會同仁都能夠順利當選、順利連任、順利交棒」，結果幕僚把最後一句打成「順利加班」。

•林佳龍 IG上周亮相 正經八百請閃開

台中市長林佳龍的社群小編「阿方」，私底下是3萬人狗狗粉團的版主。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市長林佳龍的社群小編「阿方」，私底下是3萬人狗狗粉團的版主。林佳龍IG上周公開亮相，獨家曝光不少日常照，像是大口吃西瓜意猶未盡，或是舉起肥肥手指的憨厚樣，與平日正經八百的市長形象大異其趣。

「阿方」說，臉書使用者年齡層大約30~50歲，可以寫比較多字。IG使用者很年輕，要以照片取勝，吸引年輕人的注意。市政經緯萬端不易掌握，還好林有出過「城市行動派」等幾本書，不管山手線、托育一條龍或城市經營，在書裡面都找翻得到。

•盧秀燕 信仰神秘的力量 IG小編18歲

盧秀燕說，年輕人是幫助她的神秘力量。 圖／盧秀燕服務處提 分享 facebook

國民黨台中市長提名人盧秀燕大打青年牌，她說，初選至今一直有股「神秘的力量」協助她，所謂神秘力量即年輕人的力量，因為越來越多人不滿執政黨，自動自發加入盧陣營。

盧秀燕說，年輕人將左右今年大選，目前競選團隊發言人張又仁、沈佑龍和蔣豐懋都30歲上下，團隊青年比例達六成，經營數位媒體包括臉書、LINE和IG，其中IG小編是剛滿18歲的女生，用年輕觀點打選戰。

•韓國瑜 臉書小編21歲 全力攻按讚數

國民黨高雄市長參選人韓國瑜的臉書小編王秉強，今年才21歲。他說，因為剛好有親友是韓國瑜的競選團隊成員，自己又對公共事務很有興趣，因此主動加入，希望更了解政治，並盡己所能幫忙心中支持的參選人。

王秉強是兼職小編，常利用工作之餘貼文，設法幫「韓國瑜粉絲團」增加按讚粉絲數，努力透過臉書推廣韓的理念。

•陳其邁 助理群平均25歲 都參與過318學運

民進黨高雄市長參選人陳其邁，國會辦公室長期起用年輕世代。這群助理平均年齡25歲，都參與過318學運，要激盪出新世代的想像力，進行一場全新模式的選戰。

助理楊曜徽畢業自成大政治系，參與318等社會運動讓他清楚社會脈動，負責以軟性、感性議題包裝候選人。就讀台大國發所的高偉勝，曾在民進黨中央黨部輿情組任職，這回負責選戰輿情攻防，強調結合新科技即時掌握對手訊息，以便整個團隊可以迅速因應選舉情勢變化。