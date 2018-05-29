北市選戰數字密碼 誰能推倒馬英九障礙？

2018-05-29 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



圖由左至右為台北市長參選人丁守中、柯文哲、姚文智。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨在台北市長選舉與現任市長柯文哲分手後，昨天終於底定人選，由立委姚文智代表出征。台北市長三強鼎立的格局，終告形成。

回顧台北市長選舉史，1967年台北市升格為院轄市，卻也因為脫離台灣省，沒有地方自治法源，使得市長由民選改為官派。直到1994年7月，立院通過「直轄市自治法」，當年底才舉行首次市長選舉。至今已誕生過陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲等四位民選市長。

台北市長選戰向來是各黨的重中之中，從數字上，也可看出台北市選戰的一些有趣之處。

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女性市長一個都沒有

前副總統呂秀蓮雖然也有意參選台北市長，但仍沒能打破「女性魔咒」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然女性在國內政壇已經占有一席之地，蔡英文總統還成為華人史上第一位民選國家領導人，各縣市不乏女性百里侯，陳菊還是高雄「南霸天」。不過從1994年以來，台北市不但沒出過女市長，甚至連主要政黨，都不曾提名女性候選人。台聯在2006年曾推媒體人周玉蔻參選，但選戰半途就雙方就鬧翻，將她開除黨籍，最後僅得3372票。

自認老驥伏櫪的前副總統呂秀蓮，這次也參加民進黨內的角逐，不過雖然「呂后」自信滿滿，但仍不得選對會的青睞，沒能打破「女性魔咒」。

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無黨籍和民進黨各贏一次

1994年台北市長選舉，陳水扁（右）、趙少康（左）、黃大洲（中）演出棄保效應。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1994年的市長選舉，從國民黨分裂成立不久的新黨推出「政治金童」趙少康參選，對上國民黨主席李登輝欽定的現任市長黃大洲，堪稱泛藍（當時還沒這個名詞）史上走形象、意識形態的「空軍」，與傳統組織、財力的「陸軍」的超級大對決。鷸蚌相爭的結果，讓同樣是政治明星的民進黨立委陳水扁漁翁得利，以615,090票勝出；趙、黃各得424,905票與364,618票。

2014年，民進黨決定禮讓「黨友」柯文哲，但是社會剛經歷太陽花學潮，馬政府威信掃地，代表黨出馬的連勝文，又始終揮不去「權貴」的包袱，最後得票僅609,932張，大輸柯文哲25萬餘票，創下國民黨首度在台北不分裂仍然失敗的紀錄。

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兩個市長當選過總統

陳水扁任台北市長時的民調支持數字，最高曾達八成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳水扁市長的民調數字，雖然最高曾達八成，但在1998年爭取連任時，遇上國民黨的超級明星馬英九挑戰，最後小馬哥以8萬票獲勝。但陳水扁隨即挾光榮戰敗的聲勢，第二年取得民進黨的總統提名。結果又遇上藍營分裂，連戰與宋楚瑜相爭的結果，讓陳水扁在2000年創下政黨輪替的歷史紀錄。

2004年在319槍擊案的陰影下，陳水扁辛苦地擊敗聯手挑戰的連宋配。此時馬英九成為藍營選民新一代希望所繫，2005年當選國民黨主席，2008年以765萬票的超高數字，當選中華民國總統。若再加上之前官派的台北市長李登輝，等於四位民選總統，只有一位沒當過台北市長。

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藍營分裂過三次

1994年前台北市黃大洲（中）與趙少康（右二）都認為自己可以當選，結果兩敗俱傷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1994年的黃大洲與趙少康，是真正的分裂，雙方都認為自己可以當選，結果兩敗俱傷。受到這個教訓的影響，1998年新黨雖然率先推出王建煊參選市長，但在馬英九「千呼萬喚始出來」之後，王建煊頓時改採「棄王保馬」策略，不與馬英九搶票。另一方面，馬英九在選前獲得黨主席李登輝「新台灣人」的加持，也一定程度穩住本土選民。最後在民調中「支持度高而看好度低」的馬英九，終於以小幅差距擊敗陳水扁。

1998年台北市長選舉，王建煊最後「棄王保馬」，不與馬英九搶票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

王建煊雖僅拿下44,452票，但「棄市長保議員」成功，新黨市議員候選人總票數高達273,195，得票率18.6%，當選9人。雖比1994年略降，但仍穩坐當時第三大黨。

2006年的分裂則是另一個故事：隨著馬英九成為泛藍新一代領袖，親民黨的立委、議員等從政黨員，開始大量「棄橘投藍」。政壇傳出親民黨主席宋楚瑜向國民黨喊話，提議禮讓宋參選台北市長，親民黨支持馬英九參選兩年後的總統。同年10月，宋楚瑜正式宣布參選，但為表示「超然於黨派」，因此以無黨籍身分登記，不代表親民黨參選。

2006年宋楚瑜參選台北市長，不過選民不埋單，得票率不到5%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

宋楚瑜當時表示，這次參選市長是自己「政治生命的最後一戰」、「封刀之作」、「只做一任」。不過選民顯然不甚買帳，只得53,000餘票，不到5%；國民黨的郝龍斌則以53%過半票數當選。

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國民黨贏過四次

馬英九（左）與郝龍斌（右）都曾成功連任台北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九與郝龍斌都成功兩任，各擔任兩屆。

1998年，馬英九贏得第二屆直轄台北市長後，2002年幾乎無人能攖其鋒；儘管陳水扁總統似乎難忘四年前被擊敗之恨，往往跳過候選人李應元，親自上火線批馬，但馬英九仍輕鬆連任，創下勝幅最大紀錄。郝龍斌在2006年贏得市長，2010年挑戰連任時，馬英九的中央政府已有不少包袱，民進黨又派出老將蘇貞昌，一度讓局勢大為緊張。結果在藍營選民的焦慮感發作，選前又發生連勝文槍擊案等因素，郝龍斌獲得797,000餘票，比四年前多了10萬票以上，得票率也高了近兩個百分點。原本希望重聚政治能量的蘇貞昌，結果落後近17萬票，提前輸掉兩年後的總統大選提名機會。

此一戰果，顯示台北市過去基本盤確實是「藍大於綠」。

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有五次差距在十萬票以上

1998年北市長選舉堪稱有史以來最激烈，圖為當時三重市重新橋下聚集五、六十輛計程車，插滿台北市長候選人馬英九和陳水扁的宣傳旗幟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一般都認為，台北市長選戰非常激烈，實力都在伯仲之間。但實際上，回顧過去歷史，其實有5次的當選人和最高票落選者的票數，差距在10萬票以上。唯一一次堪稱競爭最激烈的選戰，是1998年馬英九擊敗陳水扁，只贏了78,305票、5.22個百分點。

2002年的馬英九（右）對李應元（左），是當選者與「落選頭」票數差距最大的一次。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

目前為止，當選者與「落選頭」票數差距最大的一次，是2002年的馬英九對李應元，差距高達384,291票。其次依序是2014年柯文哲對連勝文，244,051票；1994年陳水扁對趙少康，190,185票；2010年郝龍斌對蘇貞昌，169,736票；2006年郝龍斌對謝長廷，166,216票。其實當選者和落選頭之間，大多還是有一段差距。

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目為止已經六次選舉

從台北升格直轄市以來，即使官派時代的市長，都常被認為是政壇的明日之星。開放民選後的每一次市長選舉，也都是台灣政治發展史的重要里程碑。

1994年，「泛國民黨」出現第一次嚴重分裂，民進黨培養出第一位具備挑戰全國領導人身分的陳水扁。1998年標示「小馬哥時代」的開始；2002年更是馬英九聲望銳不可當的明證；2006年，郝龍斌正式躋身一線政治明星，宋楚瑜的省長光環明確失效；2010年，郝龍斌贏得連任，標示馬政府通過第一次期中考；2014年國民黨的失守，預言了兩年後更慘痛的失敗。

在各縣市首長改選時間集中到總統任期的第二年後，儼然已經成為中央政府的期中選舉，今年底的縣市選舉結果，可說是蔡英文政府第一張成績單。

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平均投票率約七成

1998年馬英九挑戰陳水扁的台北市長「經典戰」，投票綠高達80.89%。圖為勝選後馬英九陣營車隊遊行畫面。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以往的六次市長投票，有四次投票率都在七成多，平均投票率大約在72%左右。

不過僅管「平均」投票率七成，最高和最低之間，還是有不小差距。最高的一次是1998年，投票率甚至突破八成來到80.89%。投票率最低的一次是2006年，只有64.52%。其他幾次依序排名為：1994（78.53%）、2010（70.65%）2002（70.61%）、2014（70.46％）。

而投票率最高的那次，就是台北市長的「經典之戰」，由馬英九挑戰陳水扁那次。顯然選民投不投票，還是受到候選人是誰、競爭激烈程度的影響很大。

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八位主要參選人曾擔任黨魁

在所有主要政黨曾經參與台北市長選戰的選將裡，有不少當過黨主席。人數最多的是新黨。新黨1993年創立時，標榜是全國第一個內造柔性政黨，由黨籍公職組成「全委會」，黨魁為召集人，首任召集人就是趙少康。王建煊亦曾擔任過召集人。至於代表國民黨出戰的郝龍斌，也曾擔任過新黨全委會召集人。

民進黨方面，陳水扁、蘇貞昌、謝長廷都曾擔任主席，其中陳水扁是以總統身分兼任。

國民黨的馬英九，則是唯一同時擔任黨主席的市長（2005~2006）。親民黨創黨以來，目前僅有一位主席宋楚瑜，雖則他選台北市長時是以無黨籍參選，但親民黨主席位子無用置疑。

台北市長選戰產生過這麼多「黨主席」，當然也意味台北市長確實是個吸引政治菁英競逐的寶座。

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馬英九障礙

曾任8年台北市長的馬英九，是台北市長選戰中創造最多「障礙」的一位。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在運動賽事裡，常常把若干很難突破的紀錄稱做「XXX障礙」；曾經選過2任、擔任8年台北市長的馬英九，無疑是眾多參選者當中，創造過最多「障礙」的一位，茲列舉如下：

＊ 最高得票數：873,102票（2002）

＊ 最高得票率：64.11％（2002）。

＊ 獲勝票數最多：384,291票（2002）

＊ 最驚險獲勝：只贏78,305票（1998）

＊ 任內當選黨主席（2005）

雖然馬英九在2016年總統卸任時，聲望堪稱由天堂跌至谷底。但台北市長作為他由技術官僚轉型為選舉明星的起點，當時創下多項紀錄，至今都沒被超越。

三強鼎立，能再造數字奇蹟否？

柯文哲四年前以素人之姿掀起「白色旋風」，但如今與民進黨分道揚鑣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由此觀之，今年底的市長大選，柯文哲四年前雖然以素人之姿掀起「白色旋風」，但在現實挑戰下褪色不少，如今與民進黨分道揚鑣。至於兩大黨推出的姚文智、丁守中，政治明星味也都遜色些。以此預期，第七屆市長選舉，應該不至於重演第一、二屆那種超級激情的大戰。但選戰是否會擦出不同的火花，仍讓人拭目以待。