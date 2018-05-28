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姚文智說「丞相起風了」 柯文哲聽後狂笑不止

2018-05-28 15:13聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

民進黨日前正式宣佈將在台北市自推市長人選，柯綠合作宣告破局，而人選名單今也將出爐，外界傳聞綠委姚文智可能出線，對此姚也曾說「丞相起風了」，面對綠營對手可能是姚文智，台北市長柯文哲今聽完媒體訪問後突然狂笑不止，隨即跨步離開，邊走邊笑念兩次「丞相起風了」。

柯文哲今上午出席「藥不藥 一念間」反毒行動博物館記者會，會前柯文哲接受媒體聯訪，現場記者問柯綠營打算推出姚文智應戰年底選舉，柯文哲怎麼看？柯再度重申，這個題目一年來常常被問到，但每次答案都相同，且外面事情也不是你可以控制，所以每天做好該做的事就好。

台北市長柯文哲今早出席「藥不藥 一念間」行動博物館開幕記者會。記者陳靖宜／攝影
台北市長柯文哲今早出席「藥不藥 一念間」行動博物館開幕記者會。記者陳靖宜／攝影
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柯文哲姚文智

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