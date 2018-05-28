【即時短評】要阻藍奪回北市 綠只能挺姚勇往直前

2018-05-28 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨選對會今建議提名立委姚文智為台北市長參選人，該提案只待主席蔡英文同意，周三隨即召開中執會通過提名，一旦通過提名也形成台北市藍白綠三足鼎立局面。但依據過往的經驗，分裂的一方敗多贏少，喊棄保也沒有用，民進黨若想防止國民黨奪回北市，除了全力挺姚文智，沒有第二條路。

四年前挾著民進黨全力奧援，柯文哲才從國民黨手中奪下台北市長，四年後局勢不同以往，民進黨原本還想為了防止國民黨奪回北市，再與柯文哲合作，但基層壓力不斷，經一番掙扎、慎思後不得不自提人選，這樣的結果也讓民進黨無退路，只能全力力挺姚文智，若一味喊棄誰保誰，恐最後民進黨與柯文哲是雙輸。

從過往台北市得票數來看，1994年台北市長選戰中，雖然代表新黨的趙少康打出「棄黃保趙」的訴求，但代表國民黨的黃大洲仍拿下二成五的選票，導致代表民進黨的陳水扁以四成得票當選市長。2000年總統大選，雖然泛藍支持者喊出「棄連保宋」，但代表國民黨參選的連戰，在台北市仍拿到超過二成的選票。

至於民進黨，就算面對中央執政不利的壓力，在2002年台北市長選舉中，代表民進黨參選的李應元對上當時意氣風發的馬英九，得票率仍有三成五。2014台北市長選舉，就算國民黨氣勢最低迷，但代表國民黨的連勝文還是能拿下四成選票，顯示大環境再如何不利，再如何被操作棄保，掛著政黨招牌的候選人，仍會有一定的基本盤。

從基本盤看來，這次台北市長選舉三強鼎立的情況，就算姚文智被操作棄保，還是可能有三成的民進黨死忠票，國民黨維持四成以上也是必然，最後勢必壓縮柯文哲的得票，讓丁守中得利。因此，民進黨如果想得是要防止國民黨奪回北市，除了力挺姚文智衝第一，不能再有其他雜念。