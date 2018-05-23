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姚文智、呂秀蓮誰出戰 民進黨今協調

2018-05-23 01:15聯合報 記者林敬殷邱瓊玉魏莨伊／台北報導

民進黨選對會將協調台北市長人選。右為秘書長洪耀福、左為選對會共同召集人林錫耀。 ...
民進黨選對會將協調台北市長人選。右為秘書長洪耀福、左為選對會共同召集人林錫耀。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨台北市長提名作業將進入最後階段，選對會今天上午將邀請有意願參選的立委姚文智與前副總統呂秀蓮赴黨中央協調。截至目前為止，並未有其他人選表態下，將由姚、呂兩人協調出一人，黨中央希望順利協調，至於是否會以民調為參考依據，待今天協調才會明朗化。

預計上午的協調將由黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文，以及民進黨台北市黨部主委黃承國出席，在協調結束後，選對會將召開會議，由四人向選對會報告協調情況，並由選對會成員共同討論。

民進黨預計在卅日舉行中執會，選對會成員表示，目前確實沒有除了姚和呂之外的人表達參選意願，因此選對會將就兩人來進行協調，除非參選到底，否則會盡量在卅日前協調出適當的人選。

民進黨打算自提人選，挑戰台北市長柯文哲。外界關注，時代力量是否會和柯文哲結盟？時力立委林昶佐昨天表示，不可能支持柯文哲的兩岸一家親，沒有要找柯結盟，也沒有要找柯當母雞。柯文哲說，他跟林昶佐很好，但不可能每個項目都合作，盡量增加善意、有互動就好了。

林昶佐說，現在的氣氛下去，國民黨漁翁得利的機會很大，感覺朋友群組變成兩群，支持者可能會徹底分裂。確實有考慮過要不要和其他陣營結盟，但挺誰也不一定會上。

民進黨柯文哲林昶佐
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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