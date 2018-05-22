年底台北市長選舉 莊瑞雄：時力一定和柯P結盟

2018-05-22 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨籍立委莊瑞雄。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook 民進黨和台北市長柯文哲分手，「小綠」時代力量的動向備受外界關注。對於時代力量立委林昶佐強調不會和柯文哲結盟，民進黨籍立委莊瑞雄今天上午接受電台專訪時卻吐槽，時代力量就是要和柯文哲結合在一起，尤其是時力議員參選人吳崢，常常上節目就大喇喇地說「柯文哲就是我的母雞」。

對此，吳崢則是否認，強調沒有說過這樣子的話。

時代力量立委林昶佐、民進黨立委莊瑞雄、市議員簡舒培、顏若芳、時代力量市議員參選人吳崢等人今天上午一同接受電台專訪。

對於未來的小綠動向，顏若芳、簡舒培都認為，不管是理性，還是操作，時力都會和柯文哲結盟。

簡舒培更說，儘管柯文哲兩岸一家親的立場和時力的政治主張相違背，不過雙方的支持者高度重疊，儘管檯面上雙方不會站在一起，不過講得好聽是不能分裂，其實是哪邊有好處就往哪邊靠。

至於時代力量此舉是不是投機？簡舒培說，不要講投機啦，這就是現實的考量。

不過吳崢表示，時代力量不會和柯文哲結盟，私底下也不會找柯文哲，只是市議員參選人總是站在未來監督的腳色，年底選舉要看哪個市長候選人的理念、政見比較契合，該表態的時候，還是會給選民一個交代。

所以是否會支持民進黨的人選？吳崢說，目前人選還未出爐，不清楚政見是什麼，不過選戰打到最後，當支持者問起這個問題，作為市議員候選人，當然要交代想法。

被問到選戰是不是要邊緣化柯文哲？簡舒培則提到，等到民進黨的人選出爐後，情勢形成三強鼎立，整個黨動起來，有信心團結，我們的主要競爭對象是國民黨，要讓國民黨不能當選，年底選舉勢必是兩大黨的競爭。