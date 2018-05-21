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民調小輸丁守中？ 柯P坦言：確實落後

2018-05-21 11:53聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨候選人丁守中支持度，略勝柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
國民黨候選人丁守中支持度，略勝柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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《聯合報》最新民調顯示，下任台北市長若由台北市長柯文哲、前立委丁守中對決，41%的民眾傾向支持丁守中，39%支持柯文哲，丁守中小勝柯文哲3個百分點。

對此，柯文哲今天上午出席環南市場上樑典禮，會後受訪時坦言「差不多」，自己做的民調也是落後一些。

媒體追問，是否還會覺得「老天會幫你」？柯文哲說，如果你有心做好一件事情，全世界都會來幫你，就像是大運會成功，就有很大的運氣成分，有3個颱風轉向，90度轉彎。

至於年底選舉，藍綠歸隊後，有什麼選戰策略？柯文哲說，沒有特別想法，每天把該做事情繼續做，把它做好就好了。

是否會找時代力量合作？柯文哲說，朋友要多、敵人要少，自己和時力立委林昶佐的交情也不錯，私底下再找他談。

對於丁守中批評柯文哲都抄自己的政見，柯文哲笑說「我執行力比較高」。

柯文哲表示，像是北門的忠孝橋引道拆除計畫，早在前市長黃大洲時代就訂了，只是把他的設計圖拿來執行完畢而已，大家想法都差不多。

年底選戰是否會打出政績牌，例如把環南市場列為「亮點政績」？柯文哲說，這也不適亮點政績，反正市場本來就應該改建，就一個一個把它做好，第一果菜市場、漁市場、南門、東門市場等，一個個處理掉。

對於前競選總幹事姚立明爆料，指柯文哲過去曾經多次找記者「放話」，攻擊自己在北巿府的屬下。對此，柯文哲不願多談，僅說，不隨便評論。

柯文哲丁守中
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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