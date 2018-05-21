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北市最新民調／丁守中小贏柯P 賴清德還輸二成

2018-05-21 00:58聯合報 聯合報系民意調查中心╱即時報導

國民黨台北市長參選人丁守中。記者楊正海/攝影
國民黨台北市長參選人丁守中。記者楊正海/攝影
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本報最新台北市長選情調查發現，民進黨自推人選起步晚，即便派出民意支持度最高的賴清德，也暫難撼動柯、丁對決現況，支持率分為丁守中三成六、柯文哲三成三及賴清德一成六。

調查發現，下屆台北市長選舉若為現任市長柯文哲與國民黨候選人丁守中對決，四成一選民屬意丁守中，三成九支持柯文哲，兩人聲勢相當；另有一成九選民未表態。

民進黨決議採徵召機制自行推出人選後，為北市選情投下新變數。不過，調查發現，民進黨無論是推出姚文智、呂秀蓮或賴清德代表綠營征戰北市，目前都尚未撼動柯、丁兩強對決態勢，民進黨想贏得北市選戰，仍有相當努力空間。

分析民進黨自推人選對北市選情的影響，各競選組合中，以賴清德的吸票能力相對較佳(一成六)，讓丁守中支持率由原本與柯對決的四成一下滑至三成六，柯文哲支持率由三成九降至三成三，未表態者由一成九降為一成五。以上顯示，民進黨若徵召賴出馬，支持率雖落後其他兩人至少十七個百分點，但賴對於柯丁既有支持者都有號召力。

民進黨若推姚文智或呂秀蓮參選，對原本選情的影響則小。柯，丁、姚三人爭霸，丁守中目前獲得三成九選民支持，柯文哲以三成八緊追在後，僅百分之八支持姚文智；柯、丁、呂三人競逐，丁守中同樣以四成一支持度暫居領先，柯文哲以三成八支持度居次，4%支持呂秀蓮。

分析顯示，民進黨若推姚文智或呂秀蓮參選，原本柯丁對決時支持柯文哲的選民，僅百分之五左右會投姚或呂，約九成仍力挺柯；但若由賴清德參選，原柯文哲支持者雖仍有七成六擁柯，但一成九會轉向支持賴清德，顯示賴清德參選對於柯文哲的殺傷力較高。

再從政黨傾向來看，柯丁兩人對決時，柯文哲獲得七成綠營選民青睞；民進黨若推姚文智或呂秀蓮，綠營支持者仍有約六成挺柯；但若由賴清德出征北市，綠營支持者挺柯比率降到四成二，四成七轉而擁賴，賴清德參選對於凝聚綠營票源的效果較明顯。

不過，中立選民對於各種競選組合的敏感度低，不論是兩人或是三人對決的競選組合中，柯文哲都獲得逾四成選民力挺，支持度明顯高於丁守中（二成二到二成六之間）或挺姚、呂、賴等民進黨人選(百分之三至一成一)。

此外，各競選組合中，柯文哲都獲得不少年輕選民的青睞，20到29歲年輕選民挺柯比率都在六成六到七成一之間；另一方面，丁守中支持者以年長選民居多，50歲以上選民擁丁比率都接近或超過五成。

調查還發現，對柯文哲擔任台北市長的表現，北市選民以好評居多，四成七滿意，三成八不滿意，一成五無意見。

分析顯示，滿意柯市長施政表現者，七成五挺柯連任，一成七擁丁；不滿意柯市長表現者，則有七成七希望換丁守中做做看，僅百分之五支持柯連任。

這次調查於5月16至19日晚間進行，成功訪問了1006位設籍台北市的成年民眾，另有171人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.1%以內。調查以台北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據台北市成年民眾之性別、年齡及行政區人口結構進行加權。

柯文哲民進黨丁守中

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