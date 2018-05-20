雙北怎麼戰？姚文智：新北衝衝衝 台北姚姚姚

2018-05-20 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智今天與黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國同場參加捐血活動，被問到參選問題，姚文智說，他是一個浪漫主義者、熱血的人，但不是浪漫主義就忘了怎麼實踐，也不能每天只注意到實際或是策略，而忘了從政的初衷和價值信念；他是一個浪漫主義的實踐者，希望在選舉的時候，能得到市民的支持和認同。

他也提到，未來他若代表黨參選，他已經想好了未來的局，就是「新北衝衝衝、台北姚姚姚」，又衝又姚，相信可以引領風騷，雙北都會取得勝利。

他也說，政治要有浪漫跟熱血才能激起改革的動力，但另一方面也要照顧到社會的趨勢和民意走向。有時改革是挑戰，要跨一步的主張，其實是超越現在的民意。他對台北市的很多看法，可能很多人還不清楚，比方廢松機變公園，淡水河SKYLINE改造，如何解決少子化、台北地殼改造運動，這些都是夢想價值和整個未來政策願景，都描述得非常清楚，但民意或民調有時無法完全接收到和理解，他要努力去溝通和爭取。