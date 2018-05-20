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雙北怎麼戰？姚文智：新北衝衝衝 台北姚姚姚

2018-05-20 13:20聯合報 記者丘采薇╱即時報導

爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智今天與黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國同場參加捐血活動，被問到參選問題，姚文智說，他是一個浪漫主義者、熱血的人，但不是浪漫主義就忘了怎麼實踐，也不能每天只注意到實際或是策略，而忘了從政的初衷和價值信念；他是一個浪漫主義的實踐者，希望在選舉的時候，能得到市民的支持和認同。

他也提到，未來他若代表黨參選，他已經想好了未來的局，就是「新北衝衝衝、台北姚姚姚」，又衝又姚，相信可以引領風騷，雙北都會取得勝利。

他也說，政治要有浪漫跟熱血才能激起改革的動力，但另一方面也要照顧到社會的趨勢和民意走向。有時改革是挑戰，要跨一步的主張，其實是超越現在的民意。他對台北市的很多看法，可能很多人還不清楚，比方廢松機變公園，淡水河SKYLINE改造，如何解決少子化、台北地殼改造運動，這些都是夢想價值和整個未來政策願景，都描述得非常清楚，但民意或民調有時無法完全接收到和理解，他要努力去溝通和爭取。

他表示，期待這場選舉能回歸市政討論，想像台北的未來，會用更多努力和時間來說服大家聽我的規劃，這些都是未來能奠立台北百年基業的規劃。市民未來能接收到這樣的訊息，民調自然就會反應出來，現在大家都在討論選舉提名或策略，或尚未溝通的民調就會發生這樣的情況。

民進黨立委姚文智與黨秘書長洪耀福一起參加「小英之友會」捐血活動。圖／姚文智辦公室...
民進黨立委姚文智與黨秘書長洪耀福一起參加「小英之友會」捐血活動。圖／姚文智辦公室提供
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