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破冰！丁守中勝任台北市長？連勝文：我認為可以

2018-05-20 11:34聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底九合一選戰，國民黨前立委丁守中將替藍軍爭戰台北市長寶座，不過，2014年黨內台北市長初選，丁守中曾跟現任國民黨中央委員連勝文對壘；對於「連丁心結」，連勝文表示，現在最重要的問題，是檢視丁先生能否做好市長工作，「我認為他可以」，並強調他尊重任何候選人規劃、安排，若丁找他幫忙也尊重，年底是對蔡英文政府表達不滿的機會，當然會參與。

國民黨在台北市議員第一選區（士林北投）的初選結果日前出爐，連勝文今天現身士東市場，除了買菜，也替議員參選人張斯綱向民眾感謝初選支持；相較於2014年體態，連勝文瘦身有成，吸引許多民眾目光。

連勝文表示，全台灣有很多年輕朋友，新人或現任議員，從競選連任或初選都有，縣市首長也有不同輔選工作，他從3月就開始輔選，之後也會陸續展開；對於民眾直呼瘦很多差點不出來，連勝文笑說，他自己想要健康點，這裡很多朋友看過他，所以比較起來明顯一點。

至於外界好奇的「連丁心結」，連勝文表示，他一在強調，現在真正重要問題，是檢視丁先生能否做好市長工作，「我認為他可以，這才是重要的問題」。

連勝文指出，所有各別候選人的競選活動，當然由候選人決定，他尊重各候選人規劃，年底選舉，是大家表達對蔡英文政府不滿的好機會，也是重要時刻，當然會參與所有這樣的工作。

媒體詢問，丁守中是否已經邀請？連勝文僅說，「我們目前為止還沒有機會就這方面事情有什麼討論」，若丁守中開口邀請當然尊重，一定幫藍軍候選人加油打氣；媒體追問怎麼幫忙？連說，一切尊重候選人的規劃、候選人陣營的安排。

為化解上屆台北市長選舉恩怨，丁守中上週拜會黨前主席連戰，對於父親是否已提及此事？連勝文說，這倒是沒有，昨天跟家人吃飯，也只叫他要注重身體健康。

至於私底下有先跟丁守中拜會過？連勝文表示，之前有遇到過丁守中，在選舉過程中都有遇到過。

國民黨在台北市議員第一選區（士林北投）的初選結果日前出爐，國民黨中央委員連勝文今...
國民黨在台北市議員第一選區（士林北投）的初選結果日前出爐，國民黨中央委員連勝文今天現身士東市場，除了買菜，也替議員參選人張斯綱向民眾感謝初選支持。記者張世杰／攝影
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連勝文丁守中

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