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若陳菊選北市長 呂秀蓮：會發文讓她終身受傷

陳菊出線呂秀蓮禮讓？姚文智：那是大人的事

2018-05-19 11:30聯合報 記者翁浩然╱即時報導

民進黨台北市長參選人、立委姚文智今天早上在「TAIWAN TAIPEI潮T店」擔任一日店長並受訪，針對若總統府秘書長陳菊等人出線，是否考慮脫黨參選或同前副總統呂秀蓮會禮讓；姚文智說，黨還在猶豫是否禮讓柯文哲時，他腦袋裡有浮現過脫黨參選，如今已豁然開朗，至於陳、呂的關係是「大人的事」，他身為後生晚輩沒辦法評論。

民進黨選對會昨有成員直言，若陳菊、行政院長賴清德都沒參選意願，最有機會的是立委姚文智；若是姚文智出線，希望能以「鄭文燦模式」打造候選人。

對此，姚文智說，選舉本來就千變萬化，他相信選對會會衡量各種條件，過去也不只有鄭文燦，像1998年謝長廷選上高雄市長更是困難，但扭轉了南台灣政治生態。而鄭在當年剛開始選舉時的確面臨許多曲折，但最後勝選後創造桃園奇蹟，恐怕是桃園縣市以來最好的市長；而他對自己的期待也是如此，或許剛開始起步維艱，期盼在三足鼎立下脫穎而出，成為最好的北市長。

有媒體詢問姚，外界持續有聲音要陳菊、賴清德參選台北市長，若最後出線不是他，是否會脫黨。姚文智表示，要不要脫黨這件事，在是否禮讓柯文哲的時候，他腦袋裡有浮現過；但現在已經豁然開朗，民進黨可以開大門走大步來講民進黨對城市的價值、願景，「我現在為什麼要考慮脫黨？」

至於前副總統呂秀蓮昨天表示，若陳菊出來參選，她就會退選，但是她會讓發文陳菊終身受傷一事。姚文智說，大人的事他真的不曉得該如何回答；呂副與菊姐在美麗島事件共處在一間囚室好幾年，她們有她們的世界，後生晚輩沒辦法評論，若陳菊出線他是否也會退讓，這些都等未來選對會該怎麼樣安排再說。

民進黨台北市長參選人、立委姚文智今天早上在「TAIWAN TAIPEI潮T店」擔...
民進黨台北市長參選人、立委姚文智今天早上在「TAIWAN TAIPEI潮T店」擔任一日店長並受訪。記者翁浩然／攝影
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姚文智陳菊民進黨呂秀蓮2018台北市選舉

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