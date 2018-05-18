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影／丁守中說賴、菊是強棒 姚文智酸：想刺激、我尊重

2018-05-18 14:20聯合報 記者徐宇威╱即時報導

民進黨確定北市選戰要自提人選，17號總統府秘書長陳菊到台東出席活動，被記者問到，有沒有可能為黨出征台北市選戰，陳菊一改原先否認的立場，首度鬆口表示會尊重選對會的決議，為自己出征北市選戰的可能性保留空間，國民黨台北市長參選人丁守中，認為民進黨肯定會派出強棒，若最後賴清德或陳菊出線，2018北市選戰肯定很激烈。

對於民進黨最新的選戰傳聞，一直努力不懈爭取提名的姚文智就顯得低調，表示全力爭取黨提名，只是面對丁守中將賴菊看作是最可敬的對手，姚文智則乾笑三聲，狠酸丁守中「20多年了，想刺激一下，我們都尊重。」

行政院長賴清德上午出席國家人權博物館景美紀念園區揭牌典禮，面對記者詢問是否有可能...
行政院長賴清德上午出席國家人權博物館景美紀念園區揭牌典禮，面對記者詢問是否有可能代表民進黨出征台北市長，賴清德笑而不答。記者徐宇威／攝影
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民進黨陳菊丁守中

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