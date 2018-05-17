屢被點名選北市 陳菊鬆口：尊重選對會最後評估

2018-05-17 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



年底台北市長選舉，民進黨決定自提人選、啟動徵召程序，黨中央選對會日前表示，不排除徵召總統府秘書長陳菊與行政院長賴清德。陳菊下午在台東參訪行程與媒體團茶敘時鬆口，「我對於台北市市長的選舉，尊重選對會最後的評估」，她說，相信選對會有能力也有智慧，做最好的決定。

總統府秘書長陳菊今早陪同蔡英文總統到綠島，參加國家人權博物館揭牌儀式，下午陳菊繼續台東參訪行程。陳菊與媒體茶敘時被問及，她曾說過戰士沒有選擇戰場的權利，基層點名「最強的」陳菊與賴清德，若派一個不夠強的人是否是打假球、玩假的？

陳菊回應，民進黨在台北市長的選戰，方向已非常負責也確定，所有徵召的程序、人選，選對會都已在進行嚴謹的評估，同時政策方向非常清楚，在這樣的情況下，她尊重選對會。

陳菊表示，選對會的評估，到底誰是最強，民調只是其中之一，一定還有各種的考量，現階段選對會在這兩個禮拜做出最後的決定，她都尊重。

陳菊說，至於她之所以會說戰士沒有選擇戰場的權利，是因當她要離開高雄12年的市長，市府團隊與很多支持她的市民，很多都希望她留在高雄，很多人都期待她做完12年，也可退休後把生命留幾年給自己，過輕鬆自由的生活。

陳菊表示，所以她當時是跟他們說明，戰士沒有選擇戰場的權利，如果輔佐蔡總統，是現階段台灣社會的期待，「我就沒有選擇的權利」，應全力支持蔡總統。

陳菊表示，現階段來說，輔佐蔡總統能夠完成改革，提出我們的政績，對台灣社會來說是非常重要的；台北市的選舉，應是在我們所關心事務中，其中的一個項目，她會認為輔佐蔡總統完成台灣社會的改革，「才是我選擇這個戰場中最重要的工作」。

媒體再追問，蔡總統身兼民進黨黨主席，年底選舉對她也是很重要的考題，若最後總統真的非常煩惱，是否會跳出來幫總統承擔？陳菊說，台北市的選舉對民進黨當然也是重要，但她認為民進黨提出的人選，是那麼多選對會的人，做出的最重要的評估。