北市長選戰 民進黨自提人選「不排除賴清德、陳菊」

民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲，年底台北市長選舉自行提名。民進黨選對會昨天決定，將啟動徵召提名程序，提名人選將待方案送中執會確認、徵詢有意願者後，經選對會討論決定，報請中執會通過，選對會召集人陳明文表示，希望月底前評估適當人選，代表民進黨參選台北市長。

民進黨選對會昨天中午宣布要啟動徵召自提人選，台北市長柯文哲昨天上午主持與信義區里長市政座談前，神情若有所思。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

至於行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊是否也在評估人選範圍內？陳明文說，「這不排除」。有無可能台北市長柯文哲加入民進黨接受徵召？陳明文表示，這是假設性問題，他真的沒有辦法答覆。

黨內高層也指出，既然是徵召，就沒有比照二○一四年兩階段民調，也就不存在與柯文哲進行兩階段民調的情況。

柯文哲：做好市政 準備連任

對於柯、綠分手，柯文哲下午在議會答詢表示，對連任者而言，把市政做好就是最好的連任準備。議員質詢，是否覺得民進黨自提人選是理智思考結果和選擇？柯文哲說，只考慮二○一八和以後，整個邏輯是不一樣的，政黨不完全以選舉勝利為考量，自己也尊重。

民進黨確定和台北市長柯文哲分手，馬上引起市府連鎖反應。民進黨籍副秘書長李文英隨即請辭、民進黨籍副市長陳景峻表示，待全盤確定後，再向外界說明。柯文哲表示，相信陳會留下來。

選對會：綠柯分手 兩個原因

民進黨選對會發言人鄭運鵬會後轉述，基於兩項因素，決定啟動徵召程序。首先，選對會徵詢民進黨基層黨公職幹部，多數人認為應提名自己的市長候選人。其次，民進黨已在中央執政，並於國會過半，在改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任；未來的市長應當充分理解民進黨目標，體現民進黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想。

關鍵會面 綠高層「了然於心」

據了解，民進黨與柯文哲分道揚鑣的關鍵在五月一日四位民進黨高層與柯文哲會面。當時柯文哲對選情自信滿滿，並以民調佐證認為，國民黨提名的丁守中不是對手，自認可以裂解泛藍；而民進黨的姚文智民調低，他不在意民進黨是否自提。更重要的是，柯從頭到尾沒提到要和民進黨合作或尋求支持，在場的民進黨高層聽完「了然於心」。

在此之後，民進黨內部民調也呈現出，若不採取自提，恐流失綠營支持者選票，此一傷害，遠比禮讓柯文哲傷害還來得大，也因此在後來高層會議中，做出自提人選的決定。

昨天選對會報告後，中常會現場一片靜默，沒有人發言，隨後主持會議的黨主席蔡英文就問大家有沒有臨時動議並散會，並沒有任何討論。