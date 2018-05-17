柯文哲：不敢揣測為何會成藍綠共同敵人

台北市長柯文哲說，目前為止，沒有組白色聯盟政黨的計畫。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲說，他不敢揣測為什麼會成為藍綠共同敵人，但總之要打破整個台灣政治生態；目前為止，沒有組白色聯盟政黨的計畫，至於是否擔任第三勢力召集人全國串聯，回去會想一下。未來是否尋求親民黨主席宋楚瑜支持？柯說，和宋的交情不錯，但時代力量黃國昌應該不會替他站台，林昶佐比較可能會。

議員質疑，是否重提兩岸一家親，冒充藍軍，騙國民黨選票？柯文哲說，「我支持兩岸一家親，但不喜歡人家逼我講。」柯強調，他是白，不是藍，但白的也可以爭取藍的、綠的選票；他不是民進黨的敵人，也不能叫對方敵人，雙方應該是「意見競爭者」。

昨天上午，民進黨選對會開會前，柯文哲在市政行程受訪，被問及是否覺得自己可以對抗兩大黨？柯文哲說，當成再一次騎一日雙塔，太刺激了，一日雙塔簡直是奇蹟，決心跟勇氣可以改變台灣歷史。

被問到未來是否仍走中道路線？柯文哲說，總是有中道力量，這個社會比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，不是不講兩岸一家親就是台獨，不講台灣價值就是共匪同路人，曾幾何時，台灣都在用意識形態檢驗自己同胞。

若民進黨啟動第二次民調，是否還有合作空間？柯文哲說，兩韓都可以握手了，人與人關係不要這麼兩極化，不要不是朋友就是敵人，台灣政治思維要修一下；應該要用國際思維來思考國內政治，冷戰美蘇都有原子彈，兩國也沒有互相丟，雙方還是有不同方式的合作。