綠自提人選…賴清德呼聲高 唐鳳、顧立雄也被點名

2018-05-16 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



行政院長賴清德是否代表民進黨出征，黨內兩股力量正在拉扯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨決定啟動徵召程序，自行提名台北市長候選人，除了表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮，以及包括文化部長鄭麗君、金管會主委顧立雄和行政院政務委員唐鳳，都被列為可以考慮的人選，不過，黨內仍然以行政院長賴清德的呼聲最高。

對於賴清德是否代表民進黨出征，據了解，黨內兩股力量正在拉扯，一方是認為新北市都已派出行政院前院長蘇貞昌參選，首都台北市長的人選自然不能弱，賴清德是最合適人選；只是賴清德所屬派系新潮流對此持保留態度，不希望賴清德投入這場選戰，而是先留在閣揆的位置歷練。

黨內人士不諱言，要賴清德投身台北市長選舉，不是不可能，就看是以何種策略來布局，同時說服賴清德接下這個重擔。

民進黨日前徵詢基層黨公職，支持自提人選都希望提出最強人選。但據了解，姚文智的民調落後國民黨提名的丁守中、台北市長柯文哲，至少一成五到二成以上，能有機會一搏的是陳菊和賴清德，兩人民調與柯文哲差距並不大。

據指出，除了唐鳳外，黨內有人推薦鄭麗君代表民進黨參選，黨內高層確實在日前曾探詢過鄭麗君本人意願，但鄭麗君給予否定的答案。此外，據了解，鄭麗君的民調支持度，也與姚文智差距不大。

綠營也有部分人士推薦顧立雄，黨內人士表示，民進黨決定自提人選後，主要敵人是國民黨，不是柯文哲，如何讓柯文哲邊緣化，顧立雄是一個可以被考慮的人選。以顧立雄對上國民黨，可以轉移國民黨年底選戰的主軸，讓焦點從柯文哲轉到民進黨，進而將柯文哲邊緣化，民進黨才能三強相爭中，爭取重新洗牌。