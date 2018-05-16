徵召賴揆、陳菊選北市？ 蘇貞昌：都不適當

2018-05-16 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，賴揆、陳菊選台北市長都不適當。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook

民進黨選對會昨決議啟動台北市長人選黨內徵召程序，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊「不排除」在評估範圍內；不過，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨表示，目前檯面上表達意願的人都很優秀，但徵召賴、陳兩人都不適當。

蘇貞昌表示，賴清德任行政院長不久，應該在行政院繼續好好發揮，對國人才有幫助；陳菊也才剛接下總統府秘書長重擔，應該好好幫助總統蔡英文，因此台北市長徵召這兩人，他認為不適當；至於立委姚文智、前副總統呂秀蓮，他覺得都是一時之選。