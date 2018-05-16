徵召賴揆、陳菊選北市？ 蘇貞昌：都不適當

相關新聞
北市長選戰 民進黨自提人選「不排除賴清德、陳菊」2018-05-17 00:12
柯文哲：不敢揣測為何會成藍綠共同敵人2018-05-17 00:15
綠柯分手／姚文智：盼躍3號先發 呂秀蓮：正確一步2018-05-17 00:27
「棄保只在柯綠…」 丁守中：我的對手就是柯文哲2018-05-17 00:18
「手心手背都是肉」北市民進黨籍首長李文英請辭2018-05-17 00:09
冷眼集／綠柯終須一戰 選戰思維也要變2018-05-17 00:01
綠自提人選…賴清德呼聲高 唐鳳、顧立雄也被點名2018-05-16 23:52
柯綠分手／藍評估「新北利多」 綠：可穩固基層2018-05-16 23:38
柯綠分手／綠議員：鬆口氣 藍：防打假球2018-05-16 23:33
選對會不禮讓柯文哲 周日已到官邸向小英報告2018-05-16 22:47
北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」2018-05-16 19:33
影／挺「兩岸一家親」？柯P：支持但別逼我講2018-05-16 19:00
影／綠北市啟動徵召 呂：我每選必贏 姚：3號先發也可勝2018-05-16 18:22
不禮讓民進黨會變成敵人？ 柯P：不會啦2018-05-16 18:12
姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！2018-05-16 18:05
綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…2018-05-16 17:28
年底市長選戰將組第三勢力？ 柯P：回去想一下2018-05-16 17:01
柯文哲：我支持兩岸一家親 但不喜歡人家逼我講2018-05-16 16:26
民進黨推最強人選？丁守中:不是陳菊就是賴清德2018-05-16 16:26
影／不再禮讓柯文哲呂秀蓮：忍受4年一事無成共同心願2018-05-16 16:00
柯文哲會不會參加總統大選？恐成小英連任最怕的攔路虎2018-05-16 15:45
民進黨北市自提人選 綠委：就算民調不高也要堅持2018-05-16 15:36
不再禮讓柯文哲 呂秀蓮：忍受4年一事無成的共同心願2018-05-16 15:31
民進黨確定不禮讓 柯P：尊重政黨不完全以勝選為考量2018-05-16 15:18
民進黨北市自提人選 姚文智自比王建民、大谷翔平2018-05-16 15:13
民進黨啟動北市長徵召 姚文智：三號投手走出牛棚2018-05-16 15:12
蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？2018-05-16 15:12
柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭2018-05-16 14:48
姚文智：執政同步我最適合 呂秀蓮：年輕人們別小看我2018-05-16 14:47
單挑藍綠？ 柯：太刺激 像再戰一日雙塔2018-05-16 14:44
北市長選戰 民進黨啟動徵召2018-05-16 14:41
影／與柯文哲分手了 民進黨：啟動徵召程序 評估人選2018-05-16 14:36
黃呂錦茹：藍仍視柯P最強對手 但他已不是「神」2018-05-16 14:31
觀察站／柯綠分合大戲 還沒完結篇2018-05-16 14:30
綠自提北市人選再整合？ 柯營不排除2018-05-16 14:26
影／民進黨將自提台北市長人選 獨派：勿兩階段禮讓2018-05-16 14:12
民進黨與柯文哲正式分手 綠委：應擺脫對人的好惡2018-05-16 14:11
民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍2018-05-16 14:10
北市綠啟動徵召 王世堅：還要徵詢什麼，問不完2018-05-16 13:54
熱門文章
去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派2018-05-16 08:00
與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序2018-05-16 13:03
蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你2018-05-16 08:38
陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難2018-05-16 10:23
北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」2018-05-16 19:33
柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭2018-05-16 14:48
新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？2018-05-16 12:17
買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格2018-05-16 20:45
持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感2018-05-16 10:41
部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒2018-05-16 07:53
姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！2018-05-16 18:05
民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍2018-05-16 14:10
陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高2018-05-16 11:40
小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥2018-05-16 08:31
遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義2018-05-16 09:07
陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課2018-05-16 16:26
砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票2018-05-16 14:32
綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…2018-05-16 17:28
爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比2018-05-16 17:12
【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍2018-05-16 10:04
因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬2018-05-16 11:12
選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲2018-05-16 12:02
政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講2018-05-16 13:24
一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔2018-05-16 09:45
民進黨民調：蔡英文滿意度41.7％、不滿意度48.4％2018-05-16 11:32
邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案2018-05-16 07:13
【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路2018-05-16 16:25
共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里2018-05-16 23:03
新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰2018-05-16 18:37
蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？2018-05-16 15:12
傳巴拉圭恐與我斷交 江啟臣：外交部次長日前赴巴救火2018-05-16 09:36
老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人2018-05-16 18:06
育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元2018-05-16 14:33
馬英九洩密案被判有罪 藍委：那蔡英文呢？2018-05-16 13:07
陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車2018-05-16 20:36
柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機2018-05-16 13:07
民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲2018-05-16 13:03
綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向2018-05-16 19:51
批民進黨北市人選高手過招 侯友宜：我吃飽肉圓卡實在」2018-05-16 13:53
挺自提人選？ 民進黨基層里長：我支持柯文哲2018-05-16 10:57
留言