「棄保只在柯綠…」 丁守中：我的對手就是柯文哲

國民黨台北市長參選人丁守中昨天說，不管民進黨怎麼提名，他的目標就是柯文哲。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

民進黨選對會將自行提名人選，不禮讓台北市長柯文哲；國民黨台北市長參選人丁守中昨天說，不管民進黨自提，或假提名、真禮讓，他的對手、目標就是柯文哲。

丁守中說，民進黨自推人選，是民進黨基層堅持要有自己的政黨價值，向民進黨中央發出怒吼，也就是說基層的怒吼，終結高層的政治交易、政治婚外情。

丁守中認為，民進黨會推最強人選，不是陳菊，就是賴清德；理論上有可能發生棄保效應，但只會發生在綠營和柯之間，「怎麼可能會棄丁保柯，繼續做他的陽春大夢吧。」

媒體詢問，現在國民黨是否贏面很大，丁守中說，他戒慎恐懼，畢竟民進黨中央有執政優勢，柯在地方有行政資源，他會全力以赴，並密集進行基層請益之旅，希望把台北市四百五十六個里跑一次，藍綠或無黨籍里長都計畫去拜會。

與柯文哲熟識的民進黨立院黨團總召柯建銘直言，台北市若自提人選，對民進黨、柯文哲都很艱難，「三足鼎立對國民黨台北市長參選人丁守中有利。」

柯建銘昨天接受廣播專訪，主持人問及外界質疑民進黨「不禮讓」柯文哲是假的，可能自提人選後，再說民調太低，最後含淚支持柯文哲？柯建銘則說，現在這個氛圍，不知道誰有能力操作這問題，但他不是選對會成員，講太多會被說是隨意揣測、不是很精準。