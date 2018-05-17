冷眼集／綠柯終須一戰 選戰思維也要變

2018-05-17 00:01 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



民進黨選對會共同召集人陳明文表示，民進黨將徵召人選競選台北市長。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

民進黨終於決定提名首都市長人選，問題是，民進黨到底是選真的，還是選假的？若要證明民進黨對台北市長的決心，恐怕必須優先考慮徵召最強棒，像是行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊等戰將出馬。

綠營基層期待民進黨提名最強的人，已表態參選的姚文智、呂秀蓮，並非首選，因此，決定啟動徵召程序、自提台北市長的人選後，民進黨若無法找到比姚文智、呂秀蓮更有人氣的參選人，只會讓外界質疑這次堅持自行提名的背後動機，恐怕不是單純想表達政黨主體性而已。

民進黨既然啟動徵召，只有一個目標，就是打贏選戰，這才是執政黨對選民、政策負責的表現，不是決定提名後，就隨便派人上場，其結果將不是禮讓丁守中，就是禮讓柯文哲，將江山拱手讓人。

若是這樣，民進黨的自行提名，就是一場騙局，選戰還沒打完，民進黨恐怕就先垮一半，隨著選戰過程，支持者士氣將分崩離析，年底選戰將大受影響，更衝擊到蔡英文總統連任之路。

民進黨中央執政後，多數時候只想打安全牌，首都之戰，一開始想禮讓柯文哲，無非就是求穩，避免與柯文哲正面衝突，一切以小英連任為優先。如今，在民進黨與柯文哲無法同心下，民進黨與柯文哲終須一戰，選戰思維必須跟著調整。

陳菊、賴清德都是民進黨的強棒，也是支持者視為最強的人選，雖然連蔡總統都說這兩人沒有意願。不過，以民進黨的傳統，勇於承擔才能獲得掌聲與榮耀，民進黨能否固守現有執政縣市，本屬不易，台北市長這場艱難的選戰，若一開始就被質疑選假的，若失去了二○一八年，何來二○二○年？