綠柯分手／姚文智：盼躍3號先發 呂秀蓮：正確一步

民進黨立委姚文智表示準備好了，以第三號先發信心滿滿等待徵召。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

民進黨選對會昨決定不再禮讓台北市長柯文哲，欲爭取黨內提名的民進黨立委姚文智認為，選對會的決定代表他的堅持與努力獲得肯定，他自比棒球選手王建民和洛杉磯天使隊的日籍投手大谷翔平，即便練習賽不佳，上場仍虎虎生風。

同樣爭取參選的前副總統呂秀蓮則表示欣慰，認為這是全國各地，尤其是台北市民忍受柯文哲四年「無能」、施政幾近「一事無成」的共同心願。

姚文智形容，自己的心情就像走出牛棚，現在正走向投手丘，希望再過幾天，真的能夠爭取到輪值三號先發的投手位置。他說，民進黨人才濟濟，整個團隊有五個先發位置，看佈陣和隊形，三號先發也能夠取勝。

姚文智說，過去王建民是五號先發，連續拿到兩年勝投王，最近大谷翔平是三、四號先發，在練習場上表現不好，但是一上場就虎虎生風。

呂秀蓮則指出，政黨的主要功能是為選民推薦最好的候選人，民進黨以執政黨身分回歸政黨倫理，宣布「自提人選」是要光復台北極重要而正確的一步。呂秀蓮並以自己曾六度參選、六度選勝的經驗表示，希望獲得全黨支持，維持「六選六勝」的優良紀錄，不只為民進黨打下一場美好聖戰。

而柯文哲「兩岸一家親」的說法惹惱綠營及支持者，呂秀蓮昨天再拋政見，願與民進黨新北市長參選人蘇貞昌共推「淡水河兩岸一家親」。