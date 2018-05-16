柯綠分手／藍評估「新北利多」 綠：可穩固基層

民進黨選對會敲定北市長將自提人選，由於雙北選情連動，新北市藍、綠陣營也高度關注。國民黨新北基層評估是「利多」，但黨部評估仍有壓力；民進黨新北議員則認為可穩固基層，找回支持者熱情。

「當然是利多。」國民黨新北市議會黨團書記長林金結表示，2014年國民黨縣市長選舉形勢最壞時，連勝文在北市也拿下四成二選票，如今民進黨分裂，淺藍甚至中間選民歸隊，對丁守中是「大好」，對新北市選情也是利多。

林金結認為，民進黨若台北市不提人，新北市蘇貞昌就要孤軍奮戰，拉抬選情非常辛苦，需要北市提名強棒來創造雙北選情「共伴效應」，但現在民進黨在北市檯面上也沒有強棒，加上中央執政包袱，恐難說服選民。

不過，國民黨新北市黨部主委李乾龍認為，民進黨在北市自提人選，未來雙北會聯合作戰，若真的派出陳菊或賴清德等級強棒，對新北市仍會造成壓力，新北市必須激出上次不願意投票的藍營支持者。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城表示，黨中央自提台北市長人選，對雙北不論市長或市議員選舉，都是正面連動效應，各縣市基層一直有應自提台北市長人選的聲音，甚至有基層嗆若禮讓柯P就放棄投票，黨中央如今不再禮讓柯 ，將找回基層支持者的熱情，穩固基本盤。

不過，蘇系幕僚曾透露，北市民進黨自提人選後，柯文哲日後打民進黨不會留情，難保不延燒到新北，蘇也須分出力量回防，選舉布局與策略安排上複雜度、變數都高。

民進黨新北市黨部執行長李建興也表示，「最後提名人選是誰，牽動新北選情的層面將會有所不同，現在很難說」。