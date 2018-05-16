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綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

2018-05-16 19:51中央社 台北16日電

民進黨籍台北市副市長陳景峻向來認為，柯文哲應主動釋出善意，修補「白綠裂痕」。 圖...
民進黨籍台北市副市長陳景峻向來認為，柯文哲應主動釋出善意，修補「白綠裂痕」。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨將啟動台北市長選舉徵召程序，提出人選，台北市長柯文哲團隊的民進黨籍副秘書長李文英隨即請辭，副市長陳景峻傍晚聲明，等全盤確定後，再說明他的去向。

柯文哲今天下午率市府團隊赴台北市議會報告107年台北市地方總預算第一次追加（減）預算案編製經過，並接受議員質詢；不過，陳景峻請假，未出席。

多名議員關注民進黨籍的陳景峻、李文英、民政局長藍世聰去留，李文英接受民進黨籍市議員何志偉、國民黨籍市議員陳重文質詢時，坦承已口頭請辭，今天下班時會遞上書面辭呈。她說，「柯市府是兵強馬壯，不差我一位」。

國民黨籍市議員戴錫欽詢問請辭理由，李文英說，她2013年和柯文哲一起打選戰，勝選後到北市府服務，「基於職場與政治倫常，手心手背都是肉，很難抉擇」。

對於去留，藍世聰則表示，他在北市府工作非常愉快，還有很多事沒做，柯市府是超越藍綠的團隊，會用超越藍綠的思考。

由於陳景峻未出席，柯文哲回應說，他認為陳應該會留下，「以我對他的了解，是忠於工作的人」。

陳景峻傍晚發出聲明指出，他一直認為白綠合作才是最大的勝算，也不斷朝這方向努力，是他唯一目標，「只能說我盡最大的努力了，但結果不是我能預設的。至於未來，待全盤確定後我再向大家說明」，未明確表態去留。

陳景峻民進黨柯文哲

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