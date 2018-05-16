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綠北市自提人選 雙北聯合競選鎖住國民黨戰力

2018-05-16 19:54中央社 台北16日電

民進黨在台北市長選戰將自提人選，黨內人士分析，黨要考量的不只是台北，還有全台其他縣市選情，自提可以撫平支持者的情緒，也能透過雙北聯合競選，把國民黨戰力鎖在雙北。

民主進步黨備戰台北市長選舉，選對會2日決定兩週內徵詢相關人士，並在今天提出最後決策方案。選對會今天決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序、自提人選。

黨內操盤人士分析，若把選情分為台中以南和台中以北，今天黨決定自提人選，可以撫平南部支持者對於柯文哲不滿的情緒。

黨內人士指出，而台中以北如桃園市、新竹市、基隆市都還算穩定，苗栗縣本就是較為艱困的選區，因此自提的決定對這些縣市也影響不大。

因此，黨內人士認為，黨在台北市決定自提，影響最大的是雙北選情，因為台北和新北是共同生活圈，柯文哲的確會拉到藍綠雙邊的選票；柯文哲雖然號稱白色力量，但其實2014年是靠「白綠合」才選上，所以這次的台北市長選戰就看民進黨的人選能不能拉到中間的或年輕的選民。

黨內人士指出，2014年競選時，柯文哲的競選團隊人員多半來自民進黨，這次沒有自己的團隊，柯文哲要怎麼打選戰值得關注；且比起柯文哲，民進黨更擔心的是藍營的票全部回流到丁守中。

另一黨內人士分析，民進黨要考量的是全盤選情，今天民進黨全面執政的狀況下，卻不提出自己的人選，很難對支持者交代，而且今年選情和2014年狀況不同，民進黨要思考的是雙北聯合競選，把國民黨戰力鎖在雙北，因此台北市的人選能不能配合聯合競選策略就顯得相當重要，黨內自然就會考量柯文哲的配合度。

黨內人士分析，整體而言，在台北市自提人選的外溢效應比和柯文哲合作大。

民進黨選對會今天決定啟動徵召程序自提人選後，除了再徵詢已經表態參選的黨內人士之外，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識，若沒有共識，選對會將提出競爭的機制。黨內人士表示，今年不會再像2014年一樣有二階段民調。

民進黨柯文哲

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